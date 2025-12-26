¥³¥á¥ó¥È7500·ï»¦Åþ¡ªµÈÀî°¦¤Îà¿ÀÂÐ±þá¤¬ÏÃÂê¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ÁÌä¤Ë¼¡¡¹±þ¤¨¡Ä¡ÖÊÖ¤¹¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡Ö½÷¿À¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼
¡Ö»ä¤Î°¦ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¢Í¡Ö¤¿¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈÀî°¦¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Î7500·ï¤òÄ¶¤¨¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤¬»¦Åþ¡£ÊÖ¿®¤¹¤ëà¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖMerry Christmas¡Êº£Æü¤À¤±¤ÎËèÇ¯¹±Îã¥³¥á¥ó¥ÈÊÖ¤¹¤è¡°¡°¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼êºî¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ä¡¢¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Ê¤É¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡Ö¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ë¡Ö¿²¤ë¤«¥²¡¼¥à¤¹¤ë¤«Â¾¤Î»Å»ö¤¹¤ë¤«¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤«¡×¤ÈÊÖÅú¡£¡Ö»ä¤Î°¦ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖiPhone²¿»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ë¤Ï¡Ö16promax¡×¡¢¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¿¤Î¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤¿¤È»×¤¦¡©¡×¤Ë¤Ï¡ÖÆ°Êª´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤«¡¢¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÊÖ¿®¡£¡Ö½÷¤Î»Ò¤ÎÍî¤È¤·Êý¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ë¤Ï¡ÖÍî¤È¤·Êý¤È¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¡¢¡×¤È½÷¤Î»ÒÌÜÀþ¤ÎÍ¥¤·¤¤ÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Îà¿ÀÂÐ±þá¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¢¤¤¤Á¤ã¤ó½÷¿À¤¹¤®¹¥¤¡×¡Ö°¦¥µ¥ó¥¿¡Á¡×¡Ö¥³¥á¥ó¥ÈÊÖ¤¹¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÊÖ¿®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¡×¡Ö¼êºî¤ê¥±¡¼¥¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢Àä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡µÈÀî¤Ï¡¢µÈÅÄÎ¤¶×Ì¾µÁ¤Ç3ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢»ÒÌò¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤äCM¤Ç³èÆ°¡£³Ø¶ÈÍ¥Àè¤òÍýÍ³¤Ë°ì»þ°úÂà¤·¤¿¸å¡¢17Ç¯¤ËµÈÀî°¦¤Ë·ÝÌ¾¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯¤Ë¤Ï±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing¡õPrince¡Ë¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¡Öµ´¤Î²Ö²Ç¡×¤¬3·î27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£