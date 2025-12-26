¡Ö¤¨¤Ã°ì½Ö¤À¤ì¤«¤È¡Ä¡×¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥¿゙¡¼¥¹゙¡¦SUZUKAà¶Ã¤¤ÎÂçÊÑ¿Èá¥â¥Ç¥ë»Ñ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ç°ìÂÎ²¿¿Í¤Î¿Í´Ö¤ò¡Ä¡×¡Ö¸«¤¿½Ö´Ö¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯¡×
Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Ç»¨»ï¤ËÅÐ¾ì
¡¡¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥¿゙¡¼¥¹゙¡×¤ÎSUZUKA (24)¤¬¸ø³«¤·¤¿¡¢ÉáÃÊ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È°Û¤Ê¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖBARFOUT! 2026Ç¯1·î¹æ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²»³Ú¡¢±Ç²è¤Î¥¨¥ó¥¿¥á·î´©»ï¡ÖBARFOUT!¥Ï゙¥¡¥Õ¥¢¥¦¥È¡ª¡×(¥Ö¥é¥¦¥ó¥º¥Ö¥Ã¥¯¥¹) ÅÐ¾ì¤òÊó¹ð¡£¤ª¤Õ¤¶¤±¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤ÉáÃÊ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÉõ°õ¤·¤Æ¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¶Ã¤¤ÎÊÑËÆ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¿´ÄÏ¤Þ¤ì¤ë¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¥Ì¡×¡Ö¹û¤ìÄ¾¤¹¿ÍÂ¿¿ô¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ª°ì½Ö¤À¤ì¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¸«¤¿½Ö´Ö¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤·¤¿¤è¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç°ìÂÎ²¿¿Í¤Î¿Í´Ö¤ò¤ª¤È¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¡Ä¡©¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£