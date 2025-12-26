岩井千怜がLPGAでの登録名変更を報告 来季から“Chizzy Iwai”
今季はルーキーとして米国女子ツアーを戦った岩井千怜が、自身のSNSで登録名を変更したことを報告した。
【写真】岩井姉妹がドレスに着替えました
来季からは登録名を『Chizzy Iwai』（チジー・イワイ）に変更。SNSでは英語と日本語の両方で「来年から海外ツアーの登録名が変わります。Chizzy Iwaiです。日本でも会ったらぜひ、Chizzy と呼んでください！」と呼びかけた。24日に行われた「ヨネックスゴルフフェスティバル2025」では、Chizzyの由来について説明。「初めてマーク（レクシー・トンプソンを担いだこともあるキャディ）と会ったときに、Chizzyと名付けてくれました。そこからチーム内ではずっと、Chizzyって呼んでもらっている。それがどんどん浸透していきました。シーズンの終わりあたりに、変えたいなーと」と話した。岩井はルーキーイヤーながら、5月にメキシコで行われた「リビエラマヤオープン」で米ツアー初優勝を達成。ポイントランキングも15位でシーズンを終えるなど、鮮烈な一年となった。さらに姉・明愛も「ザ・ポートランドクラシック」で優勝し、ともにルーキーVを達成。ツアー史上初となる双子優勝という快挙で、姉妹そろって強烈な存在感を放った。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
