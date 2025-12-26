2025年後半に中古FWで一番売れたのは、年間女王が愛用する2万円台の『G430 MAX』【中古クラブランキング】
12月の中古クラブランキングのFW部門では、7か月連続でピンの『G430 MAX』が1位を獲得した。人気の理由や現在のトレンドをゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也店長とチェックしていこう。
【写真】人気トップ3『G430 MAX』『STEALTH』『G425 MAX』の顔を公開！ ランク4位以下は？
FWはピン人気が続いている。1位は7か月連続で2022年発売の『G430 MAX』、3位にもひとつ前のモデルである2020年発売の『G425 MAX』がランクイン。中古の平均販売価格も『G430 MAX』29,000円、『G425 MAX』22,000円と安定した推移をしている。モデルは変わっても、どちらもつかまりが良く、ボールも上がりやすいMAXモデルであるのは共通点。「FWは苦手意識が強い番手で、少しでもやさしく打ちたいという方が多いです。ピンに限らず、下からでもやさしく打てるヘッドが人気です」と島田店長。国内女子ツアーで年間女王となった佐久間朱莉も、3Wと5Wに『G430 MAX』をチョイス。「右に飛ぶのが嫌で、つかまってくれるヘッドが好き。打感もちょうどいい」とコメントしている。2位はテーラーメイドの2022年発売の『STEALTH』だ。中古の平均販売価格は16,000円と、4位の『SIM2 MAX』（2021年発売）17,000円、ランキング外の『STEALTH2』（2023年発売）21,000円よりも安く人気を支えている。「コンパクトなヘッドで抜けも良いのがテーラーメイドのFWの特徴。『STEALTH』も例外ではなく、よく飛んでコントロール性が高く、打感や打音も心地いいです」。平均的なヘッドスピードのゴルファーなら、試打してみるのがいいだろう。ピンとテーラーメイドの2強に対抗するのが、ゼクシオだ。6位に2024年モデルの『ゼクシオ13』、10位には2022年モデルの『ゼクシオ12』が入っている。「ニューモデルが発表されてマークダウンしたのが販売数を伸ばしている理由のひとつですが、それ以外にもクラブ重量が海外ブランドと差別化できる点。重量が軽いゼクシオは、扱いやすく、振り抜きも良くなったと喜ばれる方が多いです」。中古クラブの販売価格は、『ゼクシオ13』23,000円、『ゼクシオ12』20,000円。アイアンシャフトにカーボンや軽量スチールを使っているなら、バランスのいいセッティングが組めるだろう。【2025年12月の中古クラブランキング（FW編）】1位 ピン G430 MAX2位 テーラーメイド STEALTH3位 ピン G425 MAX※ゴルフパートナーの12月の統計■解説ゴルフパートナー藤沢長後店 島田辰也店長しまだ・たつや／ゴルフパートナー独自の社内認定制度「中古クラブアドバイザー」は、クラブの価値を正しく見極め最適な提案をするエキスパート。欲しいクラブがあれば「まずは相談してみて」と、予算に応じてベストなクラブを見つけてくれる。◇ ◇ ◇女子プロが手放さないアイアンを調査。関連記事『西郷、山下、佐久間、原、河本、岩井姉妹ら女子プロが愛用する軟鉄アイアンとは？【26名のモデル調査】』を読めば、その秘密がわかる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
2025年中古ドライバーで一番売れたのは、25,000円で買える『SIM2 MAX』だった！【中古クラブランキング】
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
西郷、山下、佐久間、原、河本、岩井姉妹ら女子プロが愛用する軟鉄アイアンとは？【26名のモデル調査】
テーラー、ピン、キャロウェイ……クイズ「偽物クラブ」はどっち？
青木香奈子が髪をほどいたらこうなる【女子プロ写真】
【写真】人気トップ3『G430 MAX』『STEALTH』『G425 MAX』の顔を公開！ ランク4位以下は？
FWはピン人気が続いている。1位は7か月連続で2022年発売の『G430 MAX』、3位にもひとつ前のモデルである2020年発売の『G425 MAX』がランクイン。中古の平均販売価格も『G430 MAX』29,000円、『G425 MAX』22,000円と安定した推移をしている。モデルは変わっても、どちらもつかまりが良く、ボールも上がりやすいMAXモデルであるのは共通点。「FWは苦手意識が強い番手で、少しでもやさしく打ちたいという方が多いです。ピンに限らず、下からでもやさしく打てるヘッドが人気です」と島田店長。国内女子ツアーで年間女王となった佐久間朱莉も、3Wと5Wに『G430 MAX』をチョイス。「右に飛ぶのが嫌で、つかまってくれるヘッドが好き。打感もちょうどいい」とコメントしている。2位はテーラーメイドの2022年発売の『STEALTH』だ。中古の平均販売価格は16,000円と、4位の『SIM2 MAX』（2021年発売）17,000円、ランキング外の『STEALTH2』（2023年発売）21,000円よりも安く人気を支えている。「コンパクトなヘッドで抜けも良いのがテーラーメイドのFWの特徴。『STEALTH』も例外ではなく、よく飛んでコントロール性が高く、打感や打音も心地いいです」。平均的なヘッドスピードのゴルファーなら、試打してみるのがいいだろう。ピンとテーラーメイドの2強に対抗するのが、ゼクシオだ。6位に2024年モデルの『ゼクシオ13』、10位には2022年モデルの『ゼクシオ12』が入っている。「ニューモデルが発表されてマークダウンしたのが販売数を伸ばしている理由のひとつですが、それ以外にもクラブ重量が海外ブランドと差別化できる点。重量が軽いゼクシオは、扱いやすく、振り抜きも良くなったと喜ばれる方が多いです」。中古クラブの販売価格は、『ゼクシオ13』23,000円、『ゼクシオ12』20,000円。アイアンシャフトにカーボンや軽量スチールを使っているなら、バランスのいいセッティングが組めるだろう。【2025年12月の中古クラブランキング（FW編）】1位 ピン G430 MAX2位 テーラーメイド STEALTH3位 ピン G425 MAX※ゴルフパートナーの12月の統計■解説ゴルフパートナー藤沢長後店 島田辰也店長しまだ・たつや／ゴルフパートナー独自の社内認定制度「中古クラブアドバイザー」は、クラブの価値を正しく見極め最適な提案をするエキスパート。欲しいクラブがあれば「まずは相談してみて」と、予算に応じてベストなクラブを見つけてくれる。◇ ◇ ◇女子プロが手放さないアイアンを調査。関連記事『西郷、山下、佐久間、原、河本、岩井姉妹ら女子プロが愛用する軟鉄アイアンとは？【26名のモデル調査】』を読めば、その秘密がわかる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
2025年中古ドライバーで一番売れたのは、25,000円で買える『SIM2 MAX』だった！【中古クラブランキング】
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
西郷、山下、佐久間、原、河本、岩井姉妹ら女子プロが愛用する軟鉄アイアンとは？【26名のモデル調査】
テーラー、ピン、キャロウェイ……クイズ「偽物クラブ」はどっち？
青木香奈子が髪をほどいたらこうなる【女子プロ写真】