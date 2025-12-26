佐伯三貴が銀座の高級クラブで「一日ママ」に 満卓の大盛況に「またどこかでオファーお待ちしております笑」
佐伯三貴が自身のインスタグラムを更新。銀座の高級クラブのスペシャルイベントとして、一日限りの「三貴ママ」を務めたことを投稿した。
【動画】「天職じゃないでしょうか」着物姿で夜の街を歩く佐伯三貴ママ
このイベントは銀座にある「Club juju」で開催すると、大勢の客が来店。「1卓10分も居れないくらいの満卓は凄かったです」と佐伯も驚いていた。「花束やお祝いなどのプレゼントも頂き、移動するたびに卓でシャンパンも開けて頂きありがとうございました」と、にぎやかな夜を過ごした。「緊張していたせいか全然酔っ払うことなく終えれたので良かったです」と無事にママの大任を果たすこともできたようだ。投稿の1枚目で佐伯と一緒に写るのが、この店のママの田澤美保さん。これまでにも佐伯のインスタグラムに登場したことがあるが、ゴルフが大好きでベストスコアは「69」とのこと。また2枚目の動画は銀座の街を歩く佐伯の後ろ姿。すっかり夜の街に馴染み、ベテランママの風格さえ感じさせる。佐伯は最後に楽しいイベントを開催してくれた美保ママと店のスタッフたちに感謝の言葉を記していた。そして「リピートのお声を沢山頂いたのでまたどこかでオファーお待ちしております笑」と次回に向けて意欲満々だった。投稿を見たファンは、「素敵です」「着物似合い過ぎ！」「どんどん綺麗になってく〜」「天職じゃないでしょうか」など、「三貴ママ」を称賛するコメントが数多く寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
