「バドミントン・全日本総合選手権」（２６日、京王アリーナＴＯＫＹＯ）

混合ダブルス１回戦が行われ、渡辺勇大（Ｊ−ＰＯＷＥＲ）、田口真彩（ＡＣＴ ＳＡＩＫＹＯ）組は、瀬川大智、本田胡桃組（Ｆｏｒｒｅｓｔ）を２−０で下し、快勝発進を決めた。

１０月中旬に行われたマレーシア・スーパー以来の実戦。第１ゲームこそ競り合う展開になったが、中盤から突き放して２１−１５で取りきると、第２ゲームは２１−８と圧倒した。渡辺は「緊張感のある入りだったけど、１ゲームを失わなかったところが収穫」とうなずき、田口も「去年の全日本総合（選手権）より自信を持ってできた。１ゲーム目は競っていたけど、謎の自信があった」と笑みをこぼした。

渡辺は２大会連続となる銅メダルを獲得した昨夏のパリ五輪後、東野有紗（現五十嵐、ＢＯＰＲＯＧＹ）とのペアを解消し、田口と組んだ。去年の全日本総合選手権は８強で代表入りは逃したが、今年１０月中旬のマレーシア・スーパーでは優勝。目標の２８年ロサンゼルス五輪出場に向け、着々と成長を遂げている。

田口は負傷している左膝の状態については「良い状態」と回復傾向にあると強調。ペアとして初の代表入りへ向け、「優勝を目指して頑張ります」と２人で宣言した。