２５日のテレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告」では、久保田かずのぶが毒舌に定評がある人物と対決する「ガチ口喧嘩王決定戦！」が行われた。

最初の対戦者として、元仮面女子の胡桃そら（２８）が参戦した。

男性２０人と奔放に関係を持ったなどの超過激発言で世間をザワつかせている元アイドルとして登場。

冒頭から勢いよくパイプ椅子にふんぞり返って座り、久保田の顔が大きいと悪口を言い、これに久保田が「ありがとうございます。この時代にルッキズム、さぞかしお育ちが悪いみたい」と反撃。しかし胡桃は「でも六本木生まれなんで、結構お嬢様育ちなんで、それは偏見ですよね」とやり返し、笑いが起こった。

壮絶な口喧嘩が展開され、胡桃が仕事は何やってんだ？と聞かれると「ニート、ニート、５年間、ニート」。久保田が「５年間ニートをテレビ東京入れるな」「汗かいて働け」と攻撃すると、胡桃がカメラに両手を振って「配信で３ケタ稼いでま〜す！」「嘘じゃないです〜すみませーん！」とぶっ放し、騒然。司会席の河本準一が「ええーっ！？３ケタ稼いでる…」と声を上げた。

対決は久保田相手に衝撃のドロー。

胡桃は格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ」のオーディションに参戦し、いーたろに口に含んだ水を吐きかけ乱闘を繰り広げたこともある。