野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内のホテルで記者会見を開き、第６回ＷＢＣに出場する先行メンバー８人を発表。ピッチコムやピッチクロックなどを用いた１１月の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本−韓国」で選出外だった阪神・石井大智投手（２８）はサプライズ選出となった。

今季の石井は誰よりも「点を取られなかった男」だ。会見では井端監督も国内組では最初に名前をコールするほど、期待は大きい。今季５３試合に登板して１勝０敗、３６ホールド、９セーブ、防御率０・１７と圧巻の成績を記録。プロ野球新となる５０試合連続無失点記録を残した。

振り返れば、今年３月に行われた「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本−オランダ」でアマ時代も含めて自身初の侍戦士に選出されたことが飛躍の起点となった。高専（秋田工高専）出身選手としても初の代表入りの快挙。選出の際には「もちろん楽しみですけど、今回選ばれる中では本当に（序列が）一番下だと思う。吸収したい気持ちがすごくありますし、それを２５年シーズンの１軍の試合で発揮できるようにしたい」と、ＷＢＣへの選出を夢見ていた。

石井は秋田工高専から独立リーグを経てドラフト８位で阪神入り。プロ１年目から中継ぎとして登板し、２３年には防御率１・３５でリーグ優勝と日本一に貢献。着実に成長を重ね、つかんだ舞台でもある。

石井は「他球団にもすばらしい選手が多い中で、今回ＷＢＣのメンバーに選んでいただき、光栄に思います。今まで感じたことのないプレッシャーや不安などさまざまあると思いますが、ＷＢＣ連覇に向け、少しでも力になれるように、そして自分の成長につなげられるように精いっぱい頑張りますので、ご声援のほどよろしくお願いします」とコメントを発表した。