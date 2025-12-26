『ミャクミャク感謝祭』開催発表・日程明らかに「倍率が凄そう」「何をやるのか」 大阪、さらに東京も計画
「EXPO2025 ミャクミャク」の公式SNSが26日に更新され、『ミャクミャク感謝祭』の開催が発表された。来年2月16日に大阪で実施予定とした。
【画像】『ミャクミャク感謝祭』開催決定ビジュアル
投稿では「#ミャクミャク ファンミーティング【ミャクミャク感謝祭 2026 in OSAKA】2/16大阪にて開催決定！！」と明らかにし、ビジュアルを公開。
「詳細は後日発表！さらに東京での開催も計画中 続報をお楽しみに」と呼びかけた。
これに対して「嬉し過ぎる」「めっちゃ嬉しいけど倍率が凄そう」「休み取るよ！」「とはいえ何をやるのか問題」「また何か買わせるつもりでしょ わかってますとも」など、多数の声が寄せられている。
