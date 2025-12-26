野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内のホテルで記者会見を開き、第６回ＷＢＣに出場する先行メンバー８人を発表。米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手（３１）も正式に発表され、現状について言及された。

井端監督は大谷について、「もう申し分ないので。彼が来てグラウンドで暴れてもらえれば、周りにもいい影響しか与えないと思う。そこに期待したい」と期待。周囲へもたらされる無限のパワーを心待ちにした。

また今回の選出で名前を読み上げる際に他選手は「投手」をつけてコールをする中で、大谷だけは「選手」でコールした井端監督。現状で投手・大谷の可能性を問われると、「いや、まだ調整段階ですし、まだ投げ始めてもないっていう状態です。そこはキャンプ等、入ってからかなと思います」と話すにとどめた。

大谷の二刀流出場可否は全世界が注目する事象だ。前回大会の決勝で日本に敗れた米国のデローサ監督も「目標は優勝。ベストな状態のベストの相手を倒したい。だから大谷には投げてほしいね」と語っており、打倒日本へ燃えていた。