Mリーグ「KADOKAWAサクラナイツ」にも所属する堀慎吾（41）が、今年12月31日をもって日本プロ麻雀協会を退会することを発表。そして今後、日本プロ麻雀連盟に移籍することも報告された。

日本プロ麻雀協会は公式ホームページで「このたび、当会所属の堀慎吾選手が、2025年12月31日をもちまして日本プロ麻雀協会を退会することとなりましたので、ご報告申し上げます」と報告。

経緯については「堀選手は“新たなステージで、自身の実力を試したい”との強い思いから、約1年前より五十嵐代表をはじめとする協会理事に意思を伝えておりました。協会としても、その意志の真摯さと打ち手としての向上心を尊重し、話し合いを重ねた結果、今回の退会を受け入れる運びとなりました」と説明した。

そして日本プロ麻雀協会のX（旧ツイッター）では「堀選手の日本プロ麻雀連盟での活躍を期待しております」と堀が日本プロ麻雀連盟へ移籍することも発表された。

日本プロ麻雀連盟も公式Xで「当会は、一般社団法人日本プロ麻雀協会様と話し合いを重ねた結果、2026年1月1日付で、堀慎吾選手の入会を承認したことをご報告いたします。堀選手は、これまで数々の実績を残し、高い技術力と勝負強さで多くのファンに支持されてきました。今後は日本プロ麻雀連盟の一員として、競技麻雀のさらなる発展と普及に貢献していただけるものと期待しております。皆様におかれましては、堀慎吾選手への変わらぬご声援を賜りますよう、よろしくお願いいたします」と報告。

電撃発表に現役Mリーガーたちも驚きを隠せなかった。渋谷ABEMASの多井隆晴は自身のXで「えええええええええ」と記した。TEAM RAIDEN / 雷電の黒沢咲も「ビックリして目が覚めたー」と投稿した。