野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内のホテルで、来年３月に開催される第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向け、国内外の先行メンバー８人を発表した。

この日、発表されたのは米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手を筆頭に、エンゼルスの菊池雄星投手、パドレスの松井裕樹投手のメジャー組に加え、阪神の石井大智投手ら国内組５人。残る２２人は来年１月中旬をメドに発表予定。

今回、先行発表を実施した背景について井端監督自身も現役時代、長く代表として出場してきた経験がある。「ある程度は固まっているが、先に発表して『あれ、オレはないんだ…』と思われるのが嫌だった」とし、「野手は決まってからでも大丈夫かな、と。油断はしてほしくない」と説明した。大会ではメジャー球を使用するだけに、リリーフの中心を担う国内組の投手には最大限の配慮。その上で、野手にはより万全のコンディションを整えて、来年２月の合流を求めるなど大会連覇への本気度がうかがえる。

この日、発表された８人は以下。カッコ内は所属と背番号。

【投手】

松井裕樹（パドレス、１）

伊藤大海（日本ハム、１４）

大勢（巨人、１５）

大谷翔平（ドジャース、１６）

菊池雄星（エンゼルス、１７）

種市篤暉（ロッテ、２６）

平良海馬（西武、６１）

石井大智（阪神、６９）

２０２３年の第５回大会に続き、大会連覇を目指す井端ＪＡＰＡＮ。３月６日の台湾戦（東京ドーム）が初戦となる。