TVアニメ『メダリスト』第2期・PV第2弾公開！エンディング主題歌はConton Candy「Rookies」に決定！

TVアニメ『メダリスト』の第2期が2026年1月24日よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほかにて放送開始されることが決定した。原作は「次にくるマンガ大賞2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、「第48回講談社漫画賞」にて総合部門等数々の賞を受賞している話題作。

この度、TVアニメ『メダリスト』第2期のエンディング主題歌情報が公開となった。先日、アニメ初タイアップとなるHANAが本作のオープニング主題歌を担当することが発表され大きな話題を呼んだが、オープニングに続き第2期エンディング情報も発表。エンディングは、2023年に配信リリースした「ファジーネーブル」がSNSを中心にバイラルヒットし、総再生回数80億回を突破するなど注目の3ピースロックバンド・Conton Candyが担当し、「Rookies」がエンディング主題歌となった。メンバーから熱い意気込みコメントも到着。PV第2弾では、アニメの最新映像とともに、エンディング楽曲を聴くことができる。

1月24日よりいよいよアニメ放送開始となる、放送直前となる1月17日に主人公の声優・春瀬なつみと大塚剛央、本作のフィギュアスケート振り付けを担当する鈴木明子と本郷理華、そしてHANAが出演する特番の放送が決定。アニメの見どころと共に豪華出演陣が番組を盛り上げる。アニメ放送とあわせて乞うご期待！

＜ Conton Candyコメント＞



紬衣（Vo./Gt.）

今回書き下ろさせていただいた「Rookies」という楽曲は、

憧れを自分のものにしていく覚悟と、がむしゃらに

夢を追い続けるキラキラとした姿を描いた楽曲です。

この1曲を通して、あと少し踏ん張るきっかけを届けられたら

嬉しいです。

私のように、そして、主人公・いのりちゃんのように。

幼少期の憧れを胸に、今夢の渦中にいるあなたへ。

楓華（Ba./Cho.）

心から大好きな『メダリスト』。

いのりちゃんと司先生の、諦めずに自分を信じ抜く力と熱量に涙が止まらず、まるで奇跡の連続のような物語からずっとパワーを貰い続けていました。

そんなスケートリンクで強くなり続けるいのりちゃんや、切磋琢磨する仲間たちを思い浮かべながら、儚くも芯の強い楽曲を制作しました。

自分自身、これまでで一番納得のいくベースラインを弾けた気がします。

物語とともに、あなたの心にも残る曲になりますように！

彩楓（Dr./Cho.）

「自分にはなにもできない」と思っていたいのりちゃんが、大好きなスケートを通して氷の上で過去の自分に打ち勝っていく姿。

そして、ばらばらになりそうだった気持ちをスケート靴の紐を結ぶように一つにまとめ、リンクへと導いた司先生。

二人のタッグにいつも心が温まり、気づけば『メダリスト』の虜になっていました。

そんな中、主題歌のお話をいただいたときは、嬉しくて仕方がありませんでした。

過去の弱い自分、挑戦したくてもできなかったこと、言い出せなかったこと。

スケートが大好きで、勝ちたいという気持ちは、頑張っているみんなが同じなんだということ。

頑張っているすべての人へ。

悲しみも、苦しみも、つらさも――なにもかもを包み込んで前に進めますように。

そんな願いを込めて、Conton Candyでこの曲を作らせていただきました。

たくさんの方に届きますように！

TVアニメ『メダリスト』第2期エンディング主題歌

●リリース情報

Conton Candy

「Rookies」

2026年1月25日(日)配信リリース

Pre-Add/Pre-Saveはこちら

https://contoncandy.lnk.to/Rookies_PAPS

ContonCandyサイン入り!

スケートリンク風ボードのプレゼントキャンペーンを実施!!

1月17日(土)に特番「メダリスト第２期放送直前SP！メダリスト名場面杯」放送決定！

1月17日(土)開催先行上映＆舞台挨拶イベントの入場者特典「ムキムキステッカー」配布！

来年1月17日(土)にアニメ放送に先駆けて、 『メダリスト』第2話までの先行上映と豪華キャストが登壇する舞台挨拶の実施が決定しています。全国劇場での同時中継も決まっている本イベントにて、アニメ描き下ろしのいのりと司が描かれた「ムキムキステッカー」を入場者特典として無料配布いたします。

●イベント情報

TVアニメ『メダリスト』

＜第2期＞1話・2話先行上映会＆舞台挨拶全国同時生中継

2026年1月17日(土)［時間］1回目 13:00〜／2回目 15:25 〜

本会場：丸の内ピカデリー(東京)／中継先：全国劇場を予定※全国同時生中継は1回目13:00の回のみ実施［登壇］春瀬なつみ・大塚剛央・市ノ瀬加那・内田雄馬・坂泰斗・阿部菜摘子 (予定)

実施劇場

https://eigakan.org/theaterpage/schedule.php?t=medalist2

入場者特典：アニメ描き下ろし「ムキムキステッカー」

チケット販売スケジュール

【本会場】

全席チケットぴあにて販売

https://w.pia.jp/t/medalist/

通常席：3,500円

・先行予約(抽選)：〜1月4日(日)23:59

・一般販売(先着)：1月10日(土)10:00〜1月16日(金)16:00

【中継会場】

各劇場オンラインチケットシステムの通常スケジュールにて全国順次販売

通常料金●各種割引サービスは、ご使用いただけます。ムビチケほか前売り鑑賞券および無料招待券は、ご使用いただけません。★劇場毎に発売日・料金・購入制限席数が異なります。詳細はご来場予定の劇場にてご確認ください。

アニメ放送直前となる1月17日(土)にテレビ朝日系列にて、結束いのり役・春瀬なつみと明浦路 司役・大塚剛央、本作のフィギュアスケート振り付けを担当するスケーターの鈴木明子と本郷理華、そしてオープニング主題歌を担当するHANAが出演する特番の放送が決定しました。『メダリスト』の名場面を声優陣＆スケーター＆アーティストの各目線でたっぷり語っていますので、ぜひ翌週からのアニメ第2期放送に備えてご覧ください。

●放送情報

「メダリスト第２期放送直前SP！メダリスト名場面杯」

2026年1月17日(土)深夜1時30分〜

出演：春瀬なつみ(結束いのり役)

大塚剛央(明浦路 司役)

鈴木明子(フィギュアスケート振り付け)

本郷理華(モーションキャプチャー撮影協力)

HANA(オープニング主題歌担当)

配信情報

ディズニープラス スターにて配信開始

ディズニープラス スター：1月24日(土)より毎週土曜深夜2時00分〜

YouTubeにて期間限定無料配信

YouTube「TVアニメ『メダリスト』公式チャンネル」：1月24日(土)より毎週土曜深夜2時00分〜

その他、個別課金サイトでも順次配信予定

配信情報発表！

第2期

2026年1月24日よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほかにて放送開始

1月24日より毎週土曜日深夜1時30分〜

CSテレ朝チャンネル1：1月25日(日)より毎週日曜夜9時00分〜

BS朝日：1月25日(日)より毎週日曜夜11時30分〜

＜イントロダクション＞

それぞれにフィギュアスケートへの強い夢を抱き、

「選手とコーチ」として巡り会った結束いのりと明浦路司。

栄光の“メダリスト”を目指すいのりは

名港杯と西日本小中学生大会で実績を積み、バッジテストを経て、

ついに「天才少女」狼嵜光と同じランクで競い合う資格を手にする。

次の目標は、全日本選手権への出場をかけた中部ブロック大会。

新たなライバルたちの中で、いのりは自らが一番に輝けることを証明する──！

【スタッフ】

原作：つるまいかだ（講談社「アフタヌーン」連載）

監督：山本靖貴

シリーズ構成・脚本：花田十輝

キャラクターデザイン・総作画監督：亀山千夏

フィギュアスケート振付：鈴木明子

フィギュアスケート監督・3DCGディレクター：こうじ

3DCGビジュアルディレクター：戸田貴之

3DCGアニメーションスーパーバイザー：堀正太郎

3DCGプロデューサー：飯島哲

色彩設計：山上愛子

美術監督：中村葉月

撮影監督：柏木健太郎

編集：長坂智樹

音楽：林ゆうき

音響監督：今泉雄一

音響効果：小山健二

アニメーションプロデューサー：三浦孝純

アニメーション制作：ENGI

【キャスト】

結束いのり：春瀬なつみ

明浦路司：大塚剛央

狼嵜光：市ノ瀬加那

夜鷹純：内田雄馬

鴗鳥理凰：小市眞琴

鴗鳥慎一郎：坂泰斗

ほか

＜ Conton Candy Plofile＞

Vo./Gt.紬衣(つむぎ)、Ba./Cho.楓華(ふうか)、Dr./Cho.彩楓(さやか)で構成される3ピースロックバンド“Conton Candy (コントンキャンディ)”。

2018年に高校の軽音楽部で結成。東京を拠点に、全国のライブハウスでライブ活動をしている。

2023年に配信リリースした「ファジーネーブル」はSNSを中心にバイラルヒットし、現在総再生回数80億回を突破。

2025年には3本ものTVアニメテーマソングを担当するなど、精力的に活動を続けている。

2026年には全国8都市を回る「Conton Candy ONEMAN TOUR 2026」を敢行予定。

ノイジーでポップなサウンドに、誰しもを惹きつける紬衣の歌声、そして双子のリズム隊が織りなす唯一無二のグルーヴで、“混沌”の世界へと惹き込む。

Conton Candyコメント・プレゼントキャンペーン情報

主題歌情報発表を記念して、

TVアニメ『メダリスト』公式X(@medalist_PR)にて、 Conton Candyのサイン入りスケートリンク風ボードのプレゼントキャンペーンを実施中！

1名様に豪華サインが当たる！詳細は公式サイトをご確認ください。

©つるまいかだ・講談社／メダリスト製作委員会

関連リンク

TVアニメ『メダリスト』公式サイト

https://medalist-pr.com/

Conton Candyオフィシャルサイト

https://contoncandy.fanpla.jp/