「オキコレ2026」開催決定 希空（のあ）・おひなさま（長浜広奈）ら第1弾出演者も解禁
【モデルプレス＝2025/12/26】『OKINAWA COLLECTION2026』（略称：オキコレ2026）が、2026年6月20日に沖縄サントリーアリーナにて開催決定。あわせて、第1弾出演者が発表された。
【写真】人気美人YouTuber・“今日好き”出身美女ら「オキコレ2026」出演者一覧
今年も「オキコレ」の開催が決定。ゲストモデルとして、小國舞羽、おさき、さくらの3人、ゲストとして長浜広奈、希空、MINAMI、村谷はるな、米澤りあ、りんかの6人の出演が決定した。また、シューティングアクトとして、しなこも出演。今後、出演者やコンテンツは随時発表される予定だ。
『OKINAWA COLLECTION 2026』（略称：オキコレ2026）は、2023年の初開催から今回で4回目を迎えるファッション＆カルチャーイベント。2023年は沖縄の美しい海沿いにある那覇・波の上うみそら公園で開催し、翌年からは規模を拡大し沖縄サントリーアリーナ（旧沖縄アリーナ）にて開催。前回（2025年6月開催）は、総勢130組以上の出演者が約4時間半におよぶステージを行い、全国から集まった5130人の来場者とオンライン視聴者を沸かせた。
今回の『OKINAWA COLLECTION 2026』のテーマは「STARLIGHT」。これは、2026年5月17日に札幌コンベンションセンターで開催される『SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』との共通テーマとなる。“多様な個性が共生し、新たな価値を生む都市”という札幌の理想と、沖縄が育んできた“文化が交わり、次の世代への道を拓く力”。それぞれの土地が持つ想いは、単に並び立つものではなく、互いに響き合いながら、新たな未来を照らす光となる。異なる価値観が重なり合うとき、そこには新しい創造が生まれる。だから、ファッションを通じてその可能性を形にしたい。そんな想いを胸に、多様な輝きが集い、未来へと広がっていく瞬間を描き出す。
そして、今をときめくモデルやアーティスト、そして地元沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちとともに、ファッション＆カルチャーの力、元気と魅力を沖縄から日本全国へ、さらに世界へと届ける。今回のキービジュアルを手掛けたのは、“等身大の女の子たち”を繊細なタッチで描く人気イラストレーター・kakimaku氏。札幌と沖縄で対になる美麗なビジュアルも見どころだ。（modelpress編集部）
イベントタイトル：OKINAWA COLLECTION 2026
開催日時：2026年6月20日（土）13：00開場（予定 ）／14：30開演（予定）
会場：沖縄サントリーアリーナ（沖縄県沖縄市山内1丁目16−1）
GUEST MODEL：小國舞羽、おさき、さくら
GUEST：長浜広奈、希空、MINAMI、村谷はるな、米澤りあ、りんか
SHOOTING ACT：しなこ 他、追加出演者随時発表
【Not Sponsored 記事】
