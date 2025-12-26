「サツコレ2026SS」2026年5月17日に開催決定 長浜広奈・希空ら第1弾出演者発表
【モデルプレス＝2025/12/26】北海道のファッションイベント『SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING／SUMMER』（略称：『サツコレ2026SS』）が、2026年5月17日に札幌コンベンションセンターにて開催されることが決定。第1弾出演者が発表された。
『サツコレ』は、2007年の初開催から今回で24回目を迎えるファッション＆カルチャーイベント。北海道・札幌でアパレルやビューティー業界に関わる地元スタッフを中心に、札幌のマーケット活性化を目的とし、毎年開催されてきた。23回目の開催となった前回（2025年11月開催）は、総勢120人以上の豪華出演者による約4時間半におよぶ充実のステージで、全国から会場に集まったのべ3470人の観客とオンラインの視聴者を大いに沸かせた。
今回のテーマは「STARLIGHT」（スターライト）。これは、2026年6月20日に沖縄サントリーアリーナで開催される『OKINAWA COLLECTION 2026』（略称：『オキコレ2026』）との共通テーマとなる。“多様な個性が共生し、新たな価値を生む都市”という札幌の理想と、沖縄が育んできた“文化が交わり、次の世代への道を拓く力”。それぞれの土地が持つ想いは、単に並び立つものではなく、互いに響き合いながら、新たな未来を照らす光となる。
異なる価値観が重なり合うとき、そこには新しい創造が生まれる。多様な輝きが集い、未来へと広がっていく瞬間を描き出す。そして『サツコレ』は、今をときめくモデルやアーティスト、そして地元北海道出身のモデルやインフルエンサーたちとともに、ファッション＆カルチャーの力、元気と魅力を、北の大地・札幌から日本全国へ、さらには世界へと届ける。
今回のキービジュアルを手掛けたのは、等身大の女の子たちを繊細なタッチで描く人気イラストレーター・kakimaku氏。札幌と沖縄で対になる美麗なビジュアルとなっている。
ゲストモデルとして、数多くのランウェイに登場し、自身もアパレルブランド「Poly Jam」をプロデュースするなどトレンドを発信し続けるクリエイターのおさき、「Z世代が選ぶ2025上半期トレンドランキング」（Z総研）の「流行ったTikToker」部門で4回連続で1位に輝いたさくら、ABEMA恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。」への出演をきっかけに、そのビジュアルと個性的な言動で一世を風靡した“おひなさま”こと長浜広奈が出演。
鮮烈なデビュー以降、Z世代のアイコンとして高い注目を集め続けるモデル・インフルエンサーの希空、透明感あふれるビジュアルで高い人気を集め、全国のイベントやCMにも引っ張りだこの実熊瑠琉、そして2025年8月にディレクションを手がけるアパレルブランド「Mixmii」を発表し話題となった人気クリエイター・MINAMIが決定した。
さらに、スペシャルゲストとして、ドラマ「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」（テレビ朝日系列）で2021年に俳優デビューし、その圧倒的なルックスが話題を呼んだ俳優・モデルの元之介や、次世代の“ご意見番”的存在として同世代から大きな支持を集めるクリエイター・りんかの出演が決定した。（modelpress編集部）
開催日時：2026年5月17日（日）13：00開場 14：00開演（予定）
会場：札幌コンベンションセンター（北海道札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1）
ゲストモデル：おさき、さくら、長浜広奈、希空、実熊瑠琉、MINAMI ほか後日発表予定（※50音順）
スペシャルゲスト：元之介、りんか ほか後日発表予定
