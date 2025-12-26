“ののちゃん” 村方乃々佳、サンタさんへの直筆手紙話題 お願いしたものに 「凄いの頼んでる」「純粋でピュア」の声
【モデルプレス＝2025/12/26】“令和の歌姫”として話題を集める村方乃々佳（以下：ののちゃん）の保護者・スタッフが管理するInstagramが12月25日に更新された。サンタさんへの手紙が公開され、反響を集めている。
【写真】7歳歌姫「字がとても綺麗」サンタへの手紙でお願いしたもの
同アカウントは「サンタさんもうすぐかな」とつづり、ののちゃんの直筆の手紙を投稿。手紙には「わたしのほしいものはおとうとです」「おとうとがとどけられなかったら にゃんことおうちをください」と記され「サンタさんへのおくりもの」とカフェオレスティックも用意されている。
この投稿に「字がとても綺麗」「ピュアな可愛いお手紙に悶絶」「お願いが届くかな」「サンタさんへのプレゼントが素敵」「愛に溢れてる」「純粋でピュアなお願いに胸キュン」「弟か…凄いの頼んでる（笑）」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
