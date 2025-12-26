来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内でドジャース・大谷翔平投手（３１）ら出場メンバー８選手を先行発表した。大谷のWBC出場正式発表の瞬間にはメディアが殺到。報道各社には人数制限がかけられる中、テレビカメラ８台、報道関係者ら約６０人が駆けつけた。

都内ホテルで行われ、埋め尽くされた会見場では、井端監督が登場すると、無数のフラッシュがたかれた。会見冒頭では今回、正式に出場が決まった松井裕樹（パドレス）、伊藤大海（日本ハム）、大勢（巨人）、大谷（ドジャース）、菊池（エンゼルス）、種市篤睴（ロッテ）、平良海馬（西武）、石井大智（阪神）ら８人の名前が読み上げられた。

今後も選考を続けて、最終的には３０人のメンバーが後日発表される。

今回、先行発表されたメンバーは以下の通り。

◆投手

１松井裕樹（パドレス）

１４伊藤大海（日本ハム）

１５大勢（巨人）

１６大谷（ドジャース）

１７菊池雄星（エンゼルス）

２６種市篤睴（ロッテ）

６１平良海馬（西武）

６９石井大智（阪神）

※名前の前は背番号