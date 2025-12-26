【巨人】２６日は球団の誕生日　創設９１年周年「ＧＩＡＮＴＳ　ＷＡＹ」で栄光の未来へ

巨人は２６日、球団創設９１周年を迎えた。１９３４年１２月２６日に巨人の前身で、日本初のプロ野球チームである前身の「大日本東京野球倶楽部」が創設された。

球団は選手、フロント、職員など全ての球団関係者の共通認識「ＧＩＡＮＴＳ ＷＡＹ」を球団ＨＰで公開している。

球団哲学として、正力松太郎氏の遺訓「巨人軍は常に強くあれ 巨人軍は常に紳士たれ 巨人軍はアメリカ野球に追いつけ、そして追い越せ」を紹介。

また、そこには現在も継承されている巨人軍憲章も掲載されている。

「東京読売巨人軍のわれらは、名誉あるユニフォームを何よりも誇りとする。―それは、チームの伝統と歴史の神聖な象徴であるからだ。東京読売巨人軍のわれらは、最高の肉体的コンディションを保ち、精神の錬磨につとめる。―それは、フェアプレーおよびスポーツマンシップを通じて、健全なプロ野球の高度の技術を大衆に公開する義務があるからだ。東京読売巨人軍のわれらは、日本プロフェッショナル野球協約、セントラル野球連盟およびチームの諸規則をきびしく守る。―それは、公私にわたる生活と行動を正す道であり、ユニフォームの栄光を汚さぬ良心の鏡であるからだ」

他にも、目指したい姿や行動指針が記された「ＧＩＡＮＴＳ ＷＡＹ」。詳細が見られる球団ＨＰのページの冒頭では「私たちの行動を導き、栄光の未来に続く道であり、この先も永久に不滅な球団として存在し続けるために、全ての関係者が共通認識として持っていたい道標」と説明されている。