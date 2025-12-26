大阪市の観光名所・通天閣で１２月２６日、毎年恒例の「干支（えと）の引き継ぎ式」が行われた。１９５６年から大阪府市民の幸福と繁栄を願ってスタートした当行事。今年は、３月にリニューアルオープンしたＪＲＡ阪神競馬場と連携して開催され、コーンスネークの「ベーコン」、阪神競馬場でアイドル的人気を誇るポニーの「ふじこ」が対面し、「巳（ヘビ）」から「午（ウマ）」へ新旧の干支がバトンタッチされた。

通天閣観光の金森哲朗会長は「成功するかどうか日本にとっての一ダイジャ（一大事）の中、巳んな（みんな）で協力し、巳（身）をくねらせ試行錯誤しながら、大盛況で乗り越えました」とヘビにちなんだダジャレ口上で大阪・関西万博を振り返った。最後は「来年もこの勢いが続きますよう、ニョロしく（よろしく）お願いしまスネイク！」と締めた。

阪神競馬場の友田義孝場長は「今年もいろいろなことがありま（有馬）したが、２０２６年も、この勢いを引き継いで参りましょう！」と２８日に中山競馬場で行われる有馬記念・Ｇ１にかけてスピーチ。来たる午年に向けて「商売もウマく、経済もウマく、皆さんの生活もウマくなる…！２０２６年もＪＲＡは、走って、走って、走って、走って、走って、走って駆け抜けて参ります」と抱負を述べた。