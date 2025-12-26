来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督が２６日、都内で出場メンバーを先行発表し、ロッテ・種市篤暉投手が選出された。背番号は「２６」に決まった。

ＷＢＣ初出場となる種市は「２０２３年の時もサポートメンバーとして選んでいただき、強化試合などで登板をする素晴らしい経験をさせていただき、その時、チームにすごい特別な空気、緊張感を感じました。世界一になったチームをテレビやニュースなどで見ながら、次は僕がメンバー入りをしたいと思いながらこれまでの日々を過ごしてきました。今回、自分のピッチングを評価していただき、こうやって選んでいただき大変光栄に思います。マリーンズの代表として、日本野球の代表としてチームの勝利、世界一連覇に貢献したいと思います。頑張ります！」とコメントした。

今季開幕後は苦しんだ時期もあったが、２４登板で９勝８敗、防御率２・６３をマーク。１１月の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」のメンバーにも選出されていたが、腰痛のため辞退していた。

今回、先行発表されたメンバーは以下の通り。

▽投手

１松井裕樹（パドレス）

１４伊藤大海（日本ハム）

１５大勢（巨人）

１６大谷（ドジャース）

１７菊池雄星（エンゼルス）

２６種市篤暉（ロッテ）

６１平良海馬（西武）

６９石井大智（阪神）

※名前の前は背番号