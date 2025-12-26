早大ＯＢで来年１月２日、３日の日本テレビ系箱根駅伝中継番組で解説を務める瀬古利彦・日本陸連ロードランニングコミッションリーダーと渡辺康幸・住友電工監督は２６日、都内でミズノ主催の箱根駅伝に向けたトークショーに出演した。

順位予想には瀬古氏が「青学大、駒大、早大」と予想。青学大優勝の理由に「出雲、全日本と右肩上がり。勝ち方を知ってるのが一番の強み。ケガとか風邪で交代したとしても遜色ない」と評した。

渡辺氏は「中大、青学大、駒大、ただ往路優勝は早大が間違いない」と予想。中大優勝予想に「実は青学大の原晋監督が相当意識している。前に出られたらスピードあるので」と分析。また、「私が大学４年のとき、中大が３０年ぶりに優勝した。そして今回勝つとまた３０年ぶり。あとは今年全国高校駅伝（都大路）で学法石川が優勝。その監督が私の１個下の中大ＯＢの松田和宏監督なので、巡り合わせがあるのかな」と語った。

注目選手には瀬古氏は駒大の佐藤圭汰（４年）を挙げ「世界に一番近い選手。個人的には２区を走って欲しいランナー。彼の走りで駒大が決まるくらい」と話した。

渡辺氏は花の２区での区間新記録争いを挙げ、「青学大の黒田朝日、早大の山口智規、中大の溜池一太、山梨学院ムトゥク（いずれも４年）、東京国際大のエティーリ、日大のキップケメイ（ともに３年）。このあたりは１時間５分台は狙える」と評し、前回大会でエティーリが記録した１時間５分３１秒の区間記録更新を期待した。

母校の早大について２人は、５区予定の「山の名探偵」こと、工藤慎作（３年）に期待し、「１月３日の新聞の一面は決まった。名探偵問題解決で、瀬古、渡辺大喜びで」と語り、早大の往路優勝を待ち望んだ。