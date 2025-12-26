来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督が２６日、都内で出場メンバーを先行発表し、日本ハム・伊藤大海投手が選出された。背番号は「１４」に決まった。

２３年に続く２大会連続の出場となる右腕は「代表メンバーに選出していただき、大変光栄です。素晴らしい選手の皆さんと共に、日の丸を背負ってプレーできることを誇りに思います。自分らしく、どんな場面でも全力で相手に立ち向かい、日本の強さを世界に示せるように力を尽くします」とコメントした。

５年目の今季は、開幕から先発ローテを一度も外れず２７試合に先発。１４勝で２年連続の最多勝、１９５奪三振で最多奪三振の２冠に輝き、沢村賞を全会一致で受賞した。２３年ＷＢＣでは、米国との決勝で２点リードの６回から３者凡退で１回無失点と好投し、世界一奪回に貢献。さらに成長した姿で迎える今大会でも、再び世界の頂点を目指して右腕を振るう。

▽投手

１松井裕樹（パドレス）

１４伊藤大海（日本ハム）

１５大勢（巨人）

１６大谷（ドジャース）

１７菊池雄星（エンゼルス）

２６種市篤暉（ロッテ）

６１平良海馬（西武）

６９石井大智（阪神）

※名前の前は背番号