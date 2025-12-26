来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督（50）が26日、都内で会見を開き、代表選手8人を先行発表した。既に出場を表明しているドジャース・大谷翔平投手（31）らが名を連ねた。チームは、23年大会から世界一連覇を目指す。

今回の発表では、大谷翔平投手も含めすべて投手の先行発表となった。MLBからは大谷翔平（ドジャース）、菊池雄星（エンゼルス）、松井裕樹（パドレス）の3投手。また、NPBからは大勢（巨人）、伊藤大海（日本ハム）、種市篤暉（ロッテ）、平良海馬（西武）、石井大智（阪神）の5投手が選出された。

メンバー発表後、取材に応じた井端監督は、先行発表が投手8人となったことについて言及した。「投手は特にボールが変わってしまうので、早くというイメージはあった。まだメジャーの投手もいますし、入る、入らないで変わってくる選手もいるというところでは、今回は8名というところで、（メジャー組に）関係なくというのを含めた5人」と説明した。

また野手選考については「ある程度は固まっているんですけど、そこのところで先に発表して、あれ、俺はないなとかいうのは嫌だったので、野手は決まってからで大丈夫かなというところ」と話した。

今後の選考について、指揮官は「MLBから返事がないケースもあるので、国内との調整がある。まずは返答が来て、ある程度プランは一つ、二つと立ててますけど、決まってくれば一気に決まってくるのかなと。野手も含めて1月中旬くらいにはと思っています」と見通しを語った。

【出場予定選手と背番号】

松井 裕樹 1

伊藤 大海 14

大 勢 15

大谷 翔平 16

菊池 雄星 17

種市 篤暉 26

平良 海馬 61

石井 大智 69