「奥さんお風呂借りました〜」って勝手に何!? 夫の同僚が深夜にわが家で飲み会開始！ 明日の朝早いんですけど!?
2025年12月26日 12時30分
ウーマンエキサイト

「妻なら許してくれる」という身勝手な甘えで、家庭というプライベートな空間を平気で踏みにじる夫。あなたの隣にも、いませんか…？夫の同僚に勝手にシャワーまで使われて、不快感しかない妻。ヘラヘラ笑うだけの夫に妻の怒りのボルテージはたまっていくのです…。＞＞【まんが】急に人を連れてくる夫