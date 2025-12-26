「妻なら許してくれる」という身勝手な甘えで、
家庭というプライベートな空間を平気で踏みにじる夫。

あなたの隣にも、いませんか…？

夫の同僚に勝手にシャワーまで使われて、不快感しかない妻。
ヘラヘラ笑うだけの夫に妻の怒りのボルテージはたまっていくのです…。

＞＞【まんが】急に人を連れてくる夫