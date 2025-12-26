野球日本代表・侍ジャパンは26日、来春3月に開催されるWBCに出場する一部メンバーを発表。MLBでプレーをしている選手からは、すでに出場を表明していた大谷翔平選手に加え、松井裕樹投手と菊池雄星投手の名前があがりました。

パドレスに所属する松井投手は、今季61試合にリリーフ登板し、3勝1敗3ホールド1セーブ、防御率3.98をマーク。松井投手は「侍ジャパンに選出していただいたこと、光栄に思います。大会ではチームの優勝のためにいつでもどこでも投げるつもりで準備したいと思っています」と意気込みを語っています。

エンゼルスに所属する菊池投手は、今回のWBCが侍ジャパンとしての初出場。今季は先発として33試合に登板し、7勝11敗、防御率3.99をマークしました。菊池投手は選出にあたり「日本代表としてWBCに出場できることを大変うれしく思います。チームでは年齢的にも上の立場になると思いますが、自分に求められている役割をしっかりと全うし、日本の勝利のために全力で腕を振ります。久しぶりに日本のファンの皆さんの前でプレーできることを楽しみに、万全の準備をして大会に臨みます」とコメントを寄せています。