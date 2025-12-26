バツイチの彼氏と付き合っている女性もいると思いますが、もしも彼氏は離婚していなくて既婚者だったとしたら……？ 自分が知らない間に不倫相手になっていた場合、修羅場に巻き込まれることもあるようです。今回は、騙され不倫にあった女性が嘘をついた彼氏を恨んだ話をご紹介いたします。

バツイチは嘘

「ある日、インスタで知らない人からDMが送られてきたんです。そこには『私の夫と不倫している◯◯さんですよね？』と書かれていて、一瞬頭が真っ白になりました。私には年上の彼氏がいて、彼はバツイチなんです。もしかして彼のことを指しているのか、でも私には奥さんとは数年前に別れたと言っていたし……。

パニックになりながらも、その女性に呼び出されたためドキドキしながら会うことに。事情を聞くと、その人は彼の奥さんらしく、私を不倫相手だと認識していたようです。でも私は既婚者とは知らなかったので、必死に弁明しましたが、奥さんは信じてくれず……。奥さんは泣きながら『あなたのこと許しませんから』と言って、帰っていきました。

その後、彼が奥さんに自分が嘘をついて私と付き合っていたことを説明し、慰謝料は彼が全て支払うことになったため、私に請求されることはありませんでしたが、ただただショックでしたね。彼に嘘をつかれたことも悲しかったし、知らない間に自分が不倫相手になっていたこともショックでした。そして同時に彼に対して、憎しみの感情が沸いてきましたね……。

奥さんとはいずれ離婚するつもりだったと言ってたけど、離婚が成立してないのに女に手を出すなんて最低すぎます。もちろん彼とは別れましたよ」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 既婚者を隠して、女性と付き合うなんて最低ですよね……。世の中の女性全員を、侮辱しているかのような行為です。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。