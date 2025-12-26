イーソル<4420.T>が続伸している。２５日の取引終了後、ゲームエンジン「Ｇｏｄｏｔ」用のサービス・製品を提供するアイルランドのＷ４ゲームズ社と、「Ｇｏｄｏｔ」の産業分野向けの活用に関する戦略的パートナーシップを締結したと発表しており、好材料視されている。



「Ｇｏｄｏｔ」は、ゲーム開発の効率化を目的としてグラフィックスやオーディオ、物理演算などゲーム開発に必要な機能を一つにまとめたランタイムを含む統合開発環境として、１４年に一般公開されたクロスプラットフォームかつオープンソースの２Ｄ／３Ｄゲームエンジン。イーソルでは今回のパートナーシップ締結により、「Ｇｏｄｏｔ」を搭載した産業向けリアルタイム３Ｄエンジン「ｅＸＲＰ」を２６年１２月期第２四半期にリリースし、同製品のサポートサービス及びエンジニアリングサービスとともに、ソリューションの提供を開始するとしている。



出所：MINKABU PRESS