おいも好きさん注目！冬のほっこりタイムに食べたい「さつまいも」のおやつ3選
【画像を見る】原材料はさつまいものみ！切り落としだから量も大満足「茨城県産ほしいも」
ほっこり甘くてやさしい味わいのさつまいも。子どもからお年寄りまで親しまれていますが、とりわけ女性に人気です。今回は、一仕事を終えたご褒美タイムに食べたい！「おいものおやつ」をご紹介します。冷凍焼き芋や干し芋、芋スイーツなど人気の商品を集めました！
■ねっとり甘い紅はるかの焼き芋
3,880円（税込み）
茨城県産べにはるかの冷凍焼き芋。トロッとした食感とたっぷりの蜜でとろける美味しさ。おやつや軽食にピッタリです！ 冷蔵庫で自然解凍し冷たいまま冷やし焼き芋として、または自然解凍後電子レンジで温めて食べても◎。
■茨城県産の紅はるか使用！「切り落とし」だから味も量も満足
茨城県産ほしいも（切り落とし）500g×2袋
3,348円（税込み）
通常はネット販売なし、店頭では要予約の干しいもを特別に販売！ 天日干しした干しいもの選別作業時に出た切り落としをパックに。1枚ずつ形や大きさは異なりますが、自然のやさしい甘みや食感は規格品と同じだからとってもオトクです。
干しいも作り70余年の老舗のこだわり製法
茨城県産紅はるかを生の状態で熟成させて糖度を高めてから、ゆっくり蒸し、約3日間天日干しして甘みをじっくり凝縮。原材料はさつまいものみなのも、安心です。
小分けにして冷凍保存もOK。焼いてもおいしい！
編集部が試してみた！
まさに干しいもの理想形！
今はやりの甘すぎる、とろっとやわらかい干しいもとは違う、自然のやさしい甘さと、かみ応えがいいですね！（商品担当・Y）
バリエーションが楽しい
切り落としなので、いろいろな形や少しずつ食感が違う干しいもがたっぷり入っています。食べ比べが楽しいです。（商品担当・D）
ずっと食べていられる！
いろいろ試したけれど、断然コレ！ たくさん入っているので冷凍して長く楽しめるのもうれしい！（商品担当・S）
■通常の芋羊羹とはひと味違う「焼き芋ようかん」
芋ようかん 焼き芋ようかん 280g×2個
1,598円（税込み）
さつまいもを一度焼き芋にしてからペーストにして練られた焼き芋ようかん。お芋本来の濃厚な甘みが感じられます。上部には、スライスしたさつまいもの甘露煮を敷き詰め、見た目にも美しい逸品。お茶うけに最適です！ プチギフトにも◎。
＊ ＊ ＊
おいも好きさんは、どれもこれも食べたくなるのではないでしょうか。冬のほっこりタイムに、ちょっとしたお土産などにご活用ください！
文＝徳永陽子