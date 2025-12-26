TBS田村真子アナだけじゃない！韓国でも女子アナ結婚ラッシュ、今年ゴールインした美しき花嫁たち

TBSの田村真子アナウンサーが12月26日、自身のインスタグラムで一般男性と結婚したことを発表した。

同日放送の同局『ラヴィット！』の生放送内でも伝えられ、注目を集めたこのニュースは、韓国でも芸能メディア『TVリポート』が速報。

「“金のスプーン”看板アナウンサー、生放送直前に結婚発表」と題し、田村アナの父が元厚生労働大臣で衆議院議員の田村憲久氏であることにも触れつつ、「TBSの看板アナウンサー田村真子が非芸能人男性との結婚を電撃発表し、人々から祝福の波が寄せられている」と報じている。「金のスプーン」は「裕福な家庭に生まれた人」を指す韓国独特の表現である。

田村アナだけでなく、フジテレビの杉原千尋アナウンサー、MBSの清水麻椰アナウンサー、NHKの副島萌生アナウンサー、日本テレビの忽滑谷こころアナウンサーや郡司恭子アナウンサーなど、今年も多くの女性アナウンサーの結婚が伝えられた。

ただ女性アナの“結婚ラッシュ”は日本に限った話ではない。お隣・韓国でも、今年は多くの女性アナがゴールインしている。

“野球女神”に“公開プロポーズ”まで！

まず、2月に突然の結婚発表で人々を驚かせたのが地上波テレビ局SBSの元アナウンサー、キム・ダヨン（33）だ。お相手は14歳年上で同じSBSの元アナウンサーであり、現在はタレントとして人気を集めるペ・ソンジェ。2年間の“極秘交際”を経てゴールインしたことが伝えられ、多くのファンから祝福が寄せられた。

5月には、ケーブルチャンネルSBSスポーツの人気アナウンサー、キム・セヨン（34）が一般男性との結婚をサプライズ発表した。彼女はアイドルさながらのルックスとプロポーションを誇り、名門・延世大学のロシア語ロシア文学科を卒業した経歴の持ち主。数々の野球番組でリポーターを務めたことから、プロ野球ファンから“野球女神”と呼ばれ親しまれている。

10月には、ケーブルチャンネルKBS Nの元アナウンサーで現在はフリーのオ・ヒョジュ（33）が、テレビ業界で働く一般男性と結婚。オ・ヒョジュも過去に国内プロリーグ「Vリーグ」の現場リポーター、2021年東京五輪バレーボール競技の中継を務めた経験があり、“バレー女神”の愛称で知られる。

11月に結婚を発表したのは、人気ゲーム『リーグ・オブ・レジェンド』の韓国国内リーグ「League of Legends Champions Korea（LCK）」でアナウンサーを務めるユン・スビン（31）。お相手は3歳年上の整形外科リハビリ医で、ユン・スビンは「自分の仕事には情熱的だが、私のそばでは限りなく優しくて温かい人。私が笑うと私よりもっと喜んでくれて、泣くときは黙々とそばにいてくれる純粋で奥深い人」と夫の人となりを伝えた。

そして、12月に結婚式を挙げ“冬の花嫁”となったのが、フリーアナウンサーのクァク・ミンソン（33）だ。お相手は7歳年下のプロサッカー選手のソン・ミンギュ。24歳以下の韓国代表で2021年の東京五輪に出場したほか、2023年の杭州アジア競技大会では決勝で日本代表を下し金メダルを獲得した経験もある。

そんなソン・ミンギュは今年5月、リーグ戦で得点した直後に片膝をついて、指輪を捧げるような“プロポーズ”のゴールパフォーマンスを披露したことで話題に。その後クァク・ミンソンに正式にプロポーズをし、永遠の愛を誓うことになった。

業界の最前線で活躍しながら、結婚という新たなステージへ踏み出した日韓の女性アナウンサーたち。すべての夫婦が幸せな新婚生活を過ごすことを心から願うばかりだ。

