ロサンゼルス・レイカーズ vs ヒューストン・ロケッツ

日付：2025年12月26日（金）

開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）

最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 96 - 119 ヒューストン・ロケッツ

NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ヒューストン・ロケッツがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。

第1クォーターはヒューストン・ロケッツがリードし25-37で終了する。

第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにロサンゼルス・レイカーズがリードし53-63で終了する。

第3クォーターはヒューストン・ロケッツが試合を有利に運び74-92で終了する。

第4クォーターはヒューストン・ロケッツが試合を有利に運び96-119で終了する。

試合はヒューストン・ロケッツの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は27:42出場、0得点、1アシスト、2リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2025-12-26 12:55:06 更新