【NBA試合速報】2025年12月26日（金） ロサンゼルス・レイカーズ vs ヒューストン・ロケッツ
ロサンゼルス・レイカーズ vs ヒューストン・ロケッツ
日付：2025年12月26日（金）
開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）
最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 96 - 119 ヒューストン・ロケッツ
NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ヒューストン・ロケッツがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。
第1クォーターはヒューストン・ロケッツがリードし25-37で終了する。
第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにロサンゼルス・レイカーズがリードし53-63で終了する。
第3クォーターはヒューストン・ロケッツが試合を有利に運び74-92で終了する。
第4クォーターはヒューストン・ロケッツが試合を有利に運び96-119で終了する。
試合はヒューストン・ロケッツの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は27:42出場、0得点、1アシスト、2リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2025-12-26 12:55:06 更新