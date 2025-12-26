「想像すらしていなかったデザイン」いわきの新ユニは原点回帰。キングレッドを纏わず「懐かしい」「めっちゃ良い色！」の声
「明治安田Jリーグ百年構想リーグ。いわきFCはキングレッドを纏わずに戦う」
クラブの公式Xがそう伝える。「原点を忘れず、未来へと進んで行くために。私たちのアイデンティティは、単なる色ではなく、その魂にある。 それは、過去と未来をつなげる半年間」とも。
2026特別シーズンに臨むいわきのユニフォームデザインが決定。クラブの公式サイトによれば、デザインのコンセプトは次のとおりだ。
「株式会社ドームがいわきFCの運営権を引き継ぎ、現在のいわきFCになる前。いわきFCのチームカラーはいわき市の旗の色。現在のキングレッドよりも少しくすんだえんじ色。この色を纏い、まだアマチュアだった選手たちは未来を夢見て戦った。
原点を忘れず、未来へと進んで行くために、当時のユニフォームをオマージュ。クラブのビジュアルアイデンティティである「グローイングスラッシュ」を総柄としてデザインに採用。2ndユニフォームは、ホームタウンいわき市の市制施行60周年を記念したデザイン。「フラシティいわき」のパターンを採用し、いわき市の市章を総柄として配置」
特別な想いが込められた新キットだ。SNS上では「こう来たか...懐かしい」「想像すらしていなかったデザイン」「めっちゃ良い色！」「映像も心にグッとくるものが多くて深いチーム愛を感じる」「とてもかっこいい」「原点回帰かっこいいなー」「いわきFCの覚悟を感じる」「煽り動画センス良い」といった声があがった。
前身のいわきFCを創設した向山聖也氏のインタビューも収められた紹介ムービーも好評だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画＆画像】「とてもかっこいい」いわきが新ユニを発表「煽り動画センス良い」
