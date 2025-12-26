º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¥Ø¥¢¤â°áÁõ¤â¥Ô¥ó¥¯¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Õ¥¡ー¥µ¥ó¥¿»ÑÈäÏª¡ª¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ªÌÜÌÜ¤¤å¤ë¤¤å¤ë¡×
Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥µ¥ó¥¿°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤¡ÖMerry Xmas¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¤Î¥Ø¥¢¤â°áÁõ¤â¥Ô¥ó¥¯¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Õ¥¡ー¥µ¥ó¥¿»Ñ①②
¢£¥µ¥ó¥¿Ë¹¤ò³°¤·¼ó¤ò·¹¤²¤¿»Ñ¤ä¥é¥Õ¤ÊÉþÁõ¤Ç¥Ä¥êー¤È¼Ì¤ë»Ñ¤â
º´µ×´Ö¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë¹»Ò¤ä¶ß¡¢¥Ü¥¿¥óÉôÊ¬¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Õ¥¡ー¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ô¥ó¥¯¥µ¥ó¥¿»Ñ¡£¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤Ï±ð¤á¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ó¸µ¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥Þ¥¤¥¯¡¢¼ª¸µ¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¤¥ä¥â¥Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ë¤Ã¤³¤ê¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¼«»£¤ê¤ä¡¢Ë¹»Ò¤ò³°¤·¤Æ¼ó¤ò·¹¤²¤¿»Ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñー¥«ー¤Ë¤Þ¤È¤áÈ±»Ñ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥Ôー¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤¥µ¥ó¥¿¡×¡Ö¤µ¤¯¥µ¥ó¥¿¤«¤é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥µ¥ó¥¿¤á¤í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥µ¥ó¥¿¤À¤·Å·»È¡×¡Ö¤ªÌÜÌÜ¤¤å¤ë¤¤å¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤Û¤«¤Ë¤âº´µ×´Ö¤ÏX¤Ç¡¢Àã¤À¤ë¤Þ¤ä¥¥ã¥ó¥É¥ë¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤Î¾þ¤ê¤ò»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¼«»£¤ê¤·¤¿¡Ö¥á¥êー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£