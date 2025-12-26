°ðÍÕ¹À»Ö¤ÎÇØ¸å¤«¤éÊ¡»³²í¼£¤¬¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¶À±Û¤·¤Ë»£±Æ¡ª¥·¥Ã¥¯¤ÇÂç¿Í¤Ê¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥®¥ê¥·¥ãÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡Ö½Â¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö·»Äï¤ß¤¿¤¤¡×
Ê¡»³²í¼£¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢°ðÍÕ¹À»Ö¤¬ÏÓ¤òÁÈ¤àÇØ¸å¤Ç¡¢Ê¡»³¤¬¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤ë»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û°ðÍÕ¹À»Ö¤ÎÇØ¸å¤«¤éÊ¡»³²í¼£¤¬¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¶À±Û¤·¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～④
¢£Ê¡»³¤¬¥«¥á¥é¤ò»ý¤Á°ðÍÕ¤ÈÊÂ¤ó¤À¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª
Ê¡»³¤Ï¼«¿È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¡Ê¾å±ÇÃæ¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡ÖÌÚÀ± feat. °ðÍÕ¹À»Ö¡×¡Ê12·î24ÆüÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡Ë¤òÃ´Åö¡£°ðÍÕ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Ê¡»³¤Ï¡Ö¤³¤Î°ìÅù¾Þ¤Ï´¶³´¿¼²á¤®¤Þ¤¹¡£¤ª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°ðÍÕ¤µ¤ó¡¢ËÍ1¿Í¤Ç¤ÏÀ¸¤Þ¤ìÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÏÂ¤¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªÊ¡¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¶¦¤Ë¼Ì¿¿¤ò¥Ý¥¹¥È¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ÈÆ±¤¸¡¢Ê¡»³¤¬Çò¥·¥ã¥Ä¡¢°ðÍÕ¤¬¹õ¥·¥ã¥Ä¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ê¿§Ì£¤Î¥¤¥ó¥Êー¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹ー¥Ä»Ñ¡£°ðÍÕ¤¬ÏÓ¤òÁÈ¤àÇØ¸å¤Ç¡¢Ê¡»³¤¬¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤ë»Ñ¤¬±Ç¤ë¶À¤òÂª¤¨¤¿¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤é¤ê¤È°ðÍÕ¤Î¸åÆ¬Éô¤â¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡Ö½Â¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ª¤Õ¤¿¤ê¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡õ¥¤¥±¥Ü¤ÎºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¡×¡Ö·»Äï¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¥®¥ê¥·¥ãÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤Þ¤¿°ÊÁ°Instagram¤Ç¤Ï¡¢Ê¡»³¤¬¥«¥á¥é¤ò»ý¤Á°ðÍÕ¤¬ÑÛ¤ÈÎ©¤Ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Instagram¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ä¡¢MV¤È»×¤ï¤ì¤ë±ÇÁü¤Î°ìÉô¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£