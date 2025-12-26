赤西仁と山田孝之がそれぞれのInstagramを更新。クリスマスイルミネーションをバックに2025年12月25日に撮影したツーショットと、2015年12月25日に撮影したツーショットを公開した。

【写真】赤西仁と山田孝之が同じイルミを背にした2015年＆2025年クリスマスツーショット①②

■「彼女と過ごしたクリスマスからはや10年」（赤西）

2025年12月25日に撮影されたツーショットでは、赤西は路上のイルミネーションをバックに、もふもふのアウター＆メガネ姿でほほ笑みながら山田のほうに体を傾けている。山田は黒アウターにメガネ姿で口髭をたくわえたワイルドな風貌で、まっすぐに前を見つめている。

そして赤西は「彼女と過ごしたクリスマスからはや10年。Merry Christmas」「2025.12.25」「2015.12.25」と添えて、10年前のツーショットも公開。

路上のイルミネーションをバックにした同じシチュエーション、さらにふたりともメガネ姿と共通点はあるものの、いちばんの変化は山田の髭。10年前は顎の下に少し生えているだけで、印象が違って見える。

なお、山田も「Merry Christmas」と添えて同じ2枚のツーショットを公開している。

「ひげもアウターももふもふ」「素敵な歳の重ね方してる」「彼女渋くてかっこいい」「10年経ってもラブラブ」などといった声が続々と到着している。

■“彼女”の渋さに注目が集まる赤西ポスト

■「Merry Christmas」（山田）