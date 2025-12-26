マイネット <3928> [東証Ｓ] が12月26日後場(13:00)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の2億4200万円→3億0500万円(前期は3億7500万円)に26.0％上方修正し、減益率が35.5％減→18.7％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の5000万円→1億1300万円(前年同期は8200万円)に2.3倍増額し、一転して37.8％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2025年12月期の通期業績予想につきましては、主力であるゲーム事業のセカンダリー領域が当初の想定以上に好調に推移いたしました。運営タイトルの収益性が高まったことに加え、コストコントロールの効果もあり、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益の各段階利益において、前回発表予想（11月6日公表）をさらに上回る着地となる見込みです。特に当期純利益においては、前回修正予想から32.5%増となる220百万円を見込んでおります。 一方、売上高につきましては、第4四半期に見込んでいた案件のうち、新規スポーツプロダクト以外の案件において、成約や開始時期の期ズレが発生したことにより、前回発表予想を下回る7,500百万円となる見込みです。これは、あくまで計上時期が来期（2026年12月期）へ後ろ倒しになったことによるものです。したがって、今回の時期ズレが生じた案件の売上高は来期に計上されるものであり、来期業績に対しては上方圧力（プラス要因）に資するものと捉えています。 なお、当該案件の期ズレによる寄与や事業進捗を織り込んだ来期（2026年12月期）の通期業績予想につきましては、2026年2月頃の本決算発表時に改めてご報告させていただきます。（ご注意）上記に記載した通期連結予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績は、様々な要因により上記予想数値と異なる場合があります。

