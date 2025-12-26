13時の日経平均は441円高の5万849円、アドテストが143.06円押し上げ 13時の日経平均は441円高の5万849円、アドテストが143.06円押し上げ

26日13時現在の日経平均株価は前日比441.97円（0.88％）高の5万849.76円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は840、値下がりは678、変わらずは80。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を143.06円押し上げている。次いでファストリ <9983>が93.86円、ＳＢＧ <9984>が85.24円、東エレク <8035>が52.14円、イビデン <4062>が12.20円と続く。



マイナス寄与度は10.36円の押し下げでファナック <6954>がトップ。以下、フジクラ <5803>が9.86円、住友電 <5802>が7.86円、信越化 <4063>が3.18円、味の素 <2802>が2.61円と続いている。



業種別では33業種中20業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、情報・通信、証券・商品、小売と続く。値下がり上位には非鉄金属、ガラス・土石、金属製品が並んでいる。



※13時0分3秒時点



株探ニュース

