2025年12月1日（月）から、『ルタオパトス』にて、2種類の冬の新作スイーツが登場しています。

『ふわとろフロマージュスフレ～キャラメルナッティショコラ～』は、ほろ苦いカラメルソースと香ばしいアーモンド、オレンジのさっぱりとした後味を堪能できるスフレ。

ふわふわで口どけの良いフロマージュスフレを土台に、特製キャラメルシャンティを重ね、ほろ苦いカラメルソース、チョコレート、キャンディングアーモンドをトッピングすることで、香ばしい風味と奥深い味わいを演出。さっぱりとしたオレンジと一緒に食べることでキャラメル、ナッツ、チョコの味わいをより一層楽しむことができます。

【商品詳細】

ふわとろフロマージュスフレ～キャラメルナッティショコラ～

価格：1,760円

販売期間：2025年12月1日（月）～2026年2月28日（土）

濃厚な栗と甘酸っぱいカシスが相性抜群の『栗とカシスのモンブランパフェ』は、なめらかなコーヒーゼリーの上に、優しい甘さの生クリーム、奥深い味わいのマロンクリームが重ねられており、すっきりとした酸味のカシスソルベで味の変化も楽しむことができます。

ザクザクのグラノーラ、ほくほくとした栗の食感も楽しい！ 仕上げにマロンクリームを贅沢に絞り、渋皮栗を飾った、栗を存分に味わう冬限定のパフェです。

【商品詳細】

栗とカシスのモンブランパフェ

価格：1,705円

販売期間：2025年12月1日（月）～2026年1月31日（土）

詳細情報

ルタオパトス

住所：北海道小樽市堺町5-22

電話番号：0120-31-4521（9:00～18:00）

※店舗直通ではありません。ルタオのお問い合わせダイヤルに繋がります。

営業時間：SHOP 9:00～18:00、CAFE 10:00～18:00（L.O. 17:30）

定休日：なし

※来店当日の予約はできません。

※土日祝日の予約はできません。

北海道Likers編集部のひとこと

冬限定で、ほろ苦いカラメルソースと香ばしいアーモンド、オレンジのさっぱりとした後味を堪能できるスフレと、濃厚な栗と甘酸っぱいカシスのマリアージュを楽しめるパフェが登場！ この時期しか食べることのできない限定スイーツをお見逃しなく。

『ルタオパトス』には朝だけの数量限定スイーツなどもあるので、ぜひこちらもチェックしてみてくださいね！

