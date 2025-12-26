タレントで元アイドルの胡桃そら（28）が25日深夜放送のテレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜深夜0・00）に出演。現在の仕事や収入について語った。

この日は「とろサーモン・久保田をぶっ潰せ！ガチ口喧嘩王決定戦」と題し、ゲストの女性タレントや女優がお笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶとと口ゲンカでバトルする企画が行われた。

最初に久保田と対戦した胡桃について、番組はかつて「〇フレが20人いる元アイドルって名前で」などと発言するなど、超過激発言で世間をざわつかせる存在と紹介。

対戦直前には「有名かどうかは知らないけど、デブスじじいに負けるわけがない」と豪語。「毎日アンチからいろんなDMとかコメント配信で来るんで」などと話していた。

久保田とのバトルが始まると、さっそく「顔のサイズがテレビで見るより大きいですね」などと容姿をイジったり、「なんでこんな人と付き合うんだろうって思っているんですけど」と久保田の彼女についても言いたい放題。

久保田はキレ気味で「仕事は？なんの仕事？教えて」と尋ね、胡桃は「ニート、ニート、5年間ニート」と回答。「オッサンから金もらって生きてんの」とも語ると、久保田は「5年間ニートをテレビ東京に入れるなって！」とあきれたように話した。

「どっかで頭打ちするから」と続けると、胡桃は「何かをしてるよ。あたしはこの名前で活動してるよ」と反論。久保田が「頑張って金稼いでください」とも話すと、胡桃はカメラに向かって「配信で3桁稼いでま〜す！」と手を振って笑顔をみせた。

「ちゃんと働いてます、座ってしゃべってます、声帯使ってま〜す！」と言い切った。久保田は「何百万も稼いでるんだったら、もっと品格持ちましょう」「はい！お疲れさん！3桁お金もらっている人でした」と強引にまとめていた。

胡桃はかつてアイドルグループ「仮面女子」のメンバーとして活動していた。