来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督（50）が26日、都内で会見を開き、代表選手8人を先行発表した。既に出場を表明しているドジャース・大谷翔平投手（31）らが名を連ねた。

選出されたロッテの種市篤暉投手は「2023年の時もサポートメンバーとして選んでいただき、強化試合などで登板をする素晴らしい経験をさせていただき、その時、チームにすごい特別な空気、緊張感を感じました。世界一になったチームをテレビやニュースなどで見ながら、次は僕がメンバー入りをしたいと思いながらこれまでの日々を過ごしてきました。今回、自分のピッチングを評価していただき、こうやって選んでいただき大変光栄に思います。マリーンズの代表として、日本野球の代表としてチームの勝利、世界一連覇に貢献したいと思います。頑張ります！」とコメントを寄せた。

今回の発表では、大谷翔平投手も含めすべて投手の先行発表となった。MLBからは菊池雄星（エンゼルス）、松井裕樹（パドレス）が選出された。また、NPBからは大勢（巨人）、伊藤大海（日本ハム）、種市篤暉（ロッテ）、平良海馬（西武）、石井大智（阪神）の5投手が選出された。チームは、23年大会から世界一連覇を目指す。