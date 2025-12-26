来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督（50）が26日、都内で会見を開き、代表選手8人を先行発表した。既に出場を表明しているドジャース・大谷翔平投手（31）らが名を連ねた。チームは、23年大会から世界一連覇を目指す。

今回の発表では、大谷翔平投手も含めすべて投手の先行発表となった。MLBからは菊池雄星（エンゼルス）、松井裕樹（パドレス）が選出された。先行発表では、3人の大リーガー発表にとどまったが、今後どれだけのメンバーが選出されるかが注目される。前回23年大会はMLB所属選手は大谷、ダルビッシュ、吉田、ヌートバーの4人が出場。過去、最も多く大リーガーが参加したのは09年の5人だった。

松井は「侍ジャパンに選出していただいたこと、光栄に思います。大会ではチームの優勝のためにいつでもどこでも投げるつもりで準備したいと思っています」とコメントした。

菊池は「日本代表としてWBCに出場できることを大変うれしく思います。チームでは年齢的にも上の立場になると思いますが、自分に求められている役割をしっかりと全うし、日本の勝利のために全力で腕を振ります。久しぶりに日本のファンの皆さんの前でプレーできることを楽しみに、万全の準備をして大会に臨みます」とした。

【出場予定選手の背番号】

松井 裕樹 1

伊藤 大海 14

大 勢 15

大谷 翔平 16

菊池 雄星 17

種市 篤暉 26

平良 海馬 61

石井 大智 69