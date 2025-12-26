来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督（50）が26日、都内で会見を開き、代表選手8人を先行発表した。既に出場を表明しているドジャース・大谷翔平投手（31）、菊池雄星投手（34）らが名を連ね、23年大会に続く世界一連覇へ菊池への期待を口にした。

今回の発表では、大谷翔平投手も含めすべて投手の先行発表となった。MLBからは大谷翔平（ドジャース）、菊池雄星（エンゼルス）、松井裕樹（パドレス）の3投手。また、NPBからは大勢（巨人）、伊藤大海（日本ハム）、種市篤暉（ロッテ）、平良海馬（西武）、石井大智（阪神）の5投手が選出された。

メンバー発表後、取材に応じた井端監督は、WBC初選出となった菊池の選出について「ボールに速さもありますし、非常にボールが速く強いイメージ。MLBに行ってそれが磨かれて制球が磨かれてというところで凄く期待しています」と理由を語った。

また、前回大会でダルビッシュ（パドレス）が若手投手陣と積極的にコミュニケーションを図ったことにも言及。菊池にダルビッシュのような役割を菊池に求めるかについては「まずは自分の調整に努めても最初はいいのかなと思っています。それでプラスα、国内組も含めてだと思いますけど、アドバイスを求めるんじゃないかなと思っています。そこのところはうまくやってくれればなと思います」と期待した。

先行発表では、MLB所属選手は3人の発表にとどまったが、今後どれだけのメンバーが選出されるかが注目される。前回23年大会はMLB所属選手は大谷、ダルビッシュ、吉田、ヌートバーの4人が出場。過去、最も多く参加したのは09年の5人だった。

NPB所属の選手は2月の宮崎での事前合宿から参加するが、MLB所属選手の合流時期は未定となっている。

【出場予定選手の背番号】

松井 裕樹 1

伊藤 大海 14

大 勢 15

大谷 翔平 16

菊池 雄星 17

種市 篤暉 26

平良 海馬 61

石井 大智 69