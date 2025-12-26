来年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場予定の日本代表選手8人が26日に発表され、侍ジャパンの井端弘和監督（50）が都内で取材に応じた。

メジャー組ではすでに出場を表明していた大谷翔平（31、ドジャース）が2大会連続の出場。さらに大谷の花巻東高の先輩・菊池雄星（34、エンゼルス）が初選出、松井裕樹（30、パドレス）が3度目のWBC出場となった。

国内組は23年に大谷らと世界一を経験した伊藤大海（28、日本ハム）や大勢（26、巨人）が2大会連続の選出。WBC初出場は前回大会でサポートメンバーとして代表帯同経験のある種市篤暉（27、ロッテ）や、強化試合で代表経験のある平良海馬（26、西武）、石井大智（28、阪神）が第一陣代表選手として名を連ねた。

8人全員が投手陣となり、「ボールに対応するため」とWBC使用球の適応が要因と明かした井端監督。今回発表したメジャー組の選手には「当然力ある選手なので、キャンプ等でいい調整をして、集合の時に来てもらえればいいかなと思ってます」。

大谷については「グラウンドで暴れてもらえれば周りにも良い影響しか与えないと思います」。菊池にも「まず自分の調整に努めてもらえれば。そこでプラスアルファ国内組も含めてだと思いますけど、アドバイスを求めるんじゃないかなと思ってます」と期待した。

前回大会でも活躍した山本由伸（27、ドジャース）、今永昇太（32、カブス）ら注目のメジャーリーガーらは今回のリストにはなく、今後の選手選考に向けて指揮官は「MLBから返事がない選手もいますんで、その辺と国内との調整があるんで。まずはそっちから返答がきて、ある程度プランは一つ二つって立ててますけど、その辺が決まってくれば一気に決まるのかなと思っています。野手も含めて1月中旬ぐらいには」と見通しを語った。

第6回を迎えるWBCは2026年3月に開催。日本は韓国、オーストラリア、チェコ、台湾と同組のプールCで、3月6日に台湾と初戦を迎える。

【2026WBC出場予定選手8人】

■投手

1.松井裕樹（30、パドレス）

14.伊藤大海（28、日本ハム）

15.大勢（26、巨人）

16.大谷翔平（31、ドジャース）

17.菊池雄星（34、エンゼルス）

26.種市篤暉（27、ロッテ）

61.平良海馬（26、西武）

69.石井大智（28、阪神）

※一番左の数字は背番号

【選手コメント一覧】



■井端弘和監督

「侍ジャパン、野球日本代表のためにWBCで共に戦ってくれることになった一部メンバーを発表します。改めて、各選手、各所属チームの関係者の方々には感謝いたします。また、他の選手につきましては、自主トレなどでのコンディション確認や、各所属チームとの調整が整いましたらお知らせします。各国では、続々と力のある選手が大会への出場を表明して激戦が予想されますが、大会連覇に向けてチーム編成の準備を進めています。ファンの方々には、温かく見守っていただき、大会が始まりましたら代表選手たちへ熱い声援をお願いします」

■松井裕樹

「侍ジャパンに選出していただいたこと、光栄に思います。大会ではチームの優勝のためにいつでもどこでも投げるつもりで準備したいと思っています」

■伊藤大海

「代表メンバーに選出していただき、大変光栄です。素晴らしい選手の皆さんと共に、日の丸を背負ってプレーできることを誇りに思います。自分らしく、どんな場面でも全力で相手に立ち向かい、日本の強さを世界に示せるよう力を尽くします」

■大勢

「2023年の前回大会での経験は、自分の野球人生の中でとても大きな財産になっています。今回再び、各国、地域を代表する選手が集まる最高の舞台で、日本代表の一員に選んでいただけたことは本当に光栄です。日本の連覇のために全力で腕を振ります！」

■菊池雄星

日本代表としてWBCに出場できることを大変うれしく思います。チームでは年齢的にも上

と思いますが、自分に求められている役割をしっかりと全うし、日本の勝利のために全力で腕を振ります。久しぶりに日本のファンの皆さんの前でプレーできることを楽しみに、万全の準備をして大会に臨みます」

■種市篤暉

「2023年の時もサポートメンバーとして選んでいただき、強化試合などで登板をする素晴らしい経験をさせていただき、その時、チームにすごい特別な空気、緊張感を感じました。世界一になったテレビやニュースなどで見ながら、次は僕がメンバー入りをしたいと思いながらこれまでの日々を過ごしてきました。今回、自分のピッチングを評価していただき、こうやって選んでいただき大変光栄に思います。マリーンズの代表として、日本野球の代表としてチームの勝利、世界一連覇に貢献したいと思います。頑張ります！」

■平良海馬

「このたびWBC日本代表に選出していただき、大変光栄に思います。日の丸を背負って戦う責任と誇りを胸に、一球一球に自分の持てるすべてを込めて投げたいです。日本の勝利に貢献できるよう全力を尽くします」

■石井大智

「他球団にも素晴らしい選手が多い中で、今回WBCのメンバーに選んでいただき、光栄に思います。今まで感じたことのないプレッシャーや不安など様々あると思いますが、WBC連覇に向け、少しでも力になれるように、そして自分の成長に繋げられるように精一杯頑張りますので、ご声援のほどよろしくお願いします」



※大谷翔平はすでに会見しているためなし