　ロックバンド・RIZE、The BONEZのボーカルJESSEが、2026年1月よりライブ活動を休止する。所属する株式会社PARADOXの名義で26日、両バンドのSNSで文書が発表された。これを受け、RIZEのメンバー・金子ノブアキが26日、自身のインスタグラムでJESSEにメッセージを送った。

　投稿で「Jesseの怪我の療養期間を設ける為、来年からのバンドのライブ活動を一旦お休みします」と報告。続けて「Jesse愛してるぜ。30年共に走ってきたが、人生まだまだこれから！焦らずバッチリ治してガッツリ暴れよう」と伝えた。

　続けて「ステージに立たない間、我々は更に強くなる。皆もうちの最強の孫悟空に愛を送ってくれ」とファンにメッセージを送り、「まずは年内残り2本！Kenkenのお祝いだ！楽しもう」と締めくくった。

