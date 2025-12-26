金子ノブアキ、RIZE・JESSEの一時活動休止に言及「30年共に走ってきたが、人生まだまだこれから！」
ロックバンド・RIZE、The BONEZのボーカルJESSEが、2026年1月よりライブ活動を休止する。所属する株式会社PARADOXの名義で26日、両バンドのSNSで文書が発表された。これを受け、RIZEのメンバー・金子ノブアキが26日、自身のインスタグラムでJESSEにメッセージを送った。
【写真】CharとJESSEが親子セッション
投稿で「Jesseの怪我の療養期間を設ける為、来年からのバンドのライブ活動を一旦お休みします」と報告。続けて「Jesse愛してるぜ。30年共に走ってきたが、人生まだまだこれから！焦らずバッチリ治してガッツリ暴れよう」と伝えた。
続けて「ステージに立たない間、我々は更に強くなる。皆もうちの最強の孫悟空に愛を送ってくれ」とファンにメッセージを送り、「まずは年内残り2本！Kenkenのお祝いだ！楽しもう」と締めくくった。
ロックバンド・RIZE、The BONEZのボーカルJESSEが、2026年1月よりライブ活動を休止する。所属する株式会社PARADOXの名義で26日、両バンドの公式サイトとSNSで文書が発表された。
文書で「弊社所属バンド・The BONEZ/RIZEのVo.JESSEにつきまして2026年1月より当面の間すべてのライブ活動を休止する運びとなりました」と報告。「これまで全身全霊でステージに臨んで参りましたがライブ活動が続く中、身体の負傷が続き医師の診断の結果、長期療養が必要との判断に至りました」と理由を説明した。
また、「JESSEが復帰するまでの間、バンドのライブ活動も一時休止とし活動再開の時期は体調を見ながら改めてご報告いたします」と、バンドの活動も一時休止となることを報告し、「ファンの皆様、関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけしますが何卒ご理解頂けますようお願い申し上げます」と締めくくった。
【写真】CharとJESSEが親子セッション
投稿で「Jesseの怪我の療養期間を設ける為、来年からのバンドのライブ活動を一旦お休みします」と報告。続けて「Jesse愛してるぜ。30年共に走ってきたが、人生まだまだこれから！焦らずバッチリ治してガッツリ暴れよう」と伝えた。
ロックバンド・RIZE、The BONEZのボーカルJESSEが、2026年1月よりライブ活動を休止する。所属する株式会社PARADOXの名義で26日、両バンドの公式サイトとSNSで文書が発表された。
文書で「弊社所属バンド・The BONEZ/RIZEのVo.JESSEにつきまして2026年1月より当面の間すべてのライブ活動を休止する運びとなりました」と報告。「これまで全身全霊でステージに臨んで参りましたがライブ活動が続く中、身体の負傷が続き医師の診断の結果、長期療養が必要との判断に至りました」と理由を説明した。
また、「JESSEが復帰するまでの間、バンドのライブ活動も一時休止とし活動再開の時期は体調を見ながら改めてご報告いたします」と、バンドの活動も一時休止となることを報告し、「ファンの皆様、関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけしますが何卒ご理解頂けますようお願い申し上げます」と締めくくった。