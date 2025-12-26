WBCÆüËÜÂåÉ½¡¢ÂçÃ«¤é8¿ÍÈ¯É½¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Àª¤ÏµÆÃÓ¡¢¾¾°æ¤â
¡¡ÍèÇ¯3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬26Æü¡¢½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ìÉô¤òÈ¯É½¤·¡¢Á°²óÂç²ñÍ¥¾¡¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤é8¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼Àª¤Ç¤ÏµÆÃÓÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¢¾¾°æÍµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤ÎÎ¾Åê¼ê¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ¤Î¥×¥íÌîµå¤«¤é¤Ï°ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢ÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë¡¢¼ï»ÔÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¢ÀÐ°æÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë¤Î5Åê¼ê¤òÁª½Ð¡£ÇØÈÖ¹æ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÂçÃ«¤ÏÁ°²ó¤ÈÆ±¤¸¡Ö16¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÍèÇ¯1·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·ãÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡WBC¤Ï3·î5Æü¤Ë³«Ëë¡£ÆüËÜ¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë1¼¡¥ê¡¼¥°CÁÈ¤ËÆþ¤ê¡¢Æ±6Æü¤ËÂæÏÑ¤È¤Î½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£