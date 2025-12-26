来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督（50）が26日、都内で会見を開き、代表選手8人を先行発表した。既に出場を表明しているドジャース・大谷翔平投手（31）らが名を連ねた。チームは、23年大会から世界一連覇を目指す。

今回の発表では、大谷翔平投手も含めすべて投手の先行発表となった。MLBからは大谷翔平（ドジャース）、菊池雄星（エンゼルス）、松井裕樹（パドレス）の3投手。また、NPBからは大勢（巨人）、伊藤大海（日本ハム）、種市篤暉（ロッテ）、平良海馬（西武）、石井大智（阪神）の5投手が選出された。

メンバー発表後、取材に応じた井端監督は、先行発表した大リーガー3人について「当然力のある選手なので、その力を十分発揮してらえればいいかなと思いますし、キャンプでいい調整をして集合に来てもらえれば」と期待した。その中でチームの投打の中核として期待される大谷については「申し分ないので、グラウンドで暴れてもらえば。周りにもいい影響しか与えないと思う。そこに期待したいと思う」とコメント。大谷がチームの精神的支柱かと問われると「そうですね、自然とそうなってくれればいいかなと思いますし、ルール的には完全にMLBになってしまった。まだ国内の選手は慣れていないので、そういったところはお願いしたいなと思っています」とピッチクロックなどのルール適応への助言なども期待した。

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督も懸念する大谷の投手起用については「まだ調整段階ですし、まだ投げ始めてもないという状態。そこはキャンプに入ってからかなと思います」と見通しを示した。大谷を含むチームの投手起用については「先発ピッチャーは第2先発もあるのでその辺でと思っている。中継ぎのところは、みんな抑えとか8、9回の経験があるピッチャーなので、そこはこれからピッチングコーチと決めたい」と説明した。

先行発表では、MLB所属選手は3人の発表にとどまったが、今後どれだけのメンバーが選出されるかが注目される。前回23年大会はMLB所属選手は大谷、ダルビッシュ、吉田、ヌートバーの4人が出場。過去、最も多く参加したのは09年の5人だった。

NPB所属の選手は2月の宮崎での事前合宿から参加するが、MLB所属選手の合流時期は未定となっている。

【出場予定選手の背番号】

松井 裕樹 1

伊藤 大海 14

大 勢 15

大谷 翔平 16

菊池 雄星 17

種市 篤暉 26

平良 海馬 61

石井 大智 69