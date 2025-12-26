来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督（50）が26日、都内で会見を開き、代表選手8人を先行発表した。既に出場を表明しているドジャース・大谷翔平投手（31）らが名を連ねた。チームは、23年大会から世界一連覇を目指す。

今回の発表では、大谷翔平投手も含めすべて投手の先行発表となった。MLBからは大谷翔平（ドジャース）、菊池雄星（エンゼルス）、松井裕樹（パドレス）の3投手。また、NPBからは大勢（巨人）、伊藤大海（日本ハム）、種市篤暉（ロッテ）、平良海馬（西武）、石井大智（阪神）の5投手が選出された。

先行発表では、MLB所属選手は3人の発表にとどまったが、今後どれだけのメンバーが選出されるかが注目される。前回23年大会はMLB所属選手は大谷、ダルビッシュ、吉田、ヌートバーの4人が出場。過去、最も多く参加したのは09年の5人だった。

NPB所属の選手は2月の宮崎での事前合宿から参加するが、MLB所属選手の合流時期は未定となっている。

【出場予定選手の背番号】

松井裕樹 1 ／ 伊藤大海 14 ／ 大勢 15 ／ 大谷翔平 16 ／ 菊池雄星 17 ／ 種市篤暉 26 ／ 平良海馬 61 ／ 石井大智 69