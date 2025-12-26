野球日本代表・侍ジャパンは26日、来春3月に行われるWBCに出場予定の8選手を発表しました。

今回発表となったのは、すでに出場を表明していたドジャース・大谷翔平選手を含む8選手。大谷選手以外は全員投手となっており、メジャー組からはパドレス・松井裕樹投手とエンゼルス・菊池雄星投手の名前があがりました。菊池投手は、今回が初の侍ジャパン入りとなります。さらに前回のWBCにも出場した日本ハム・伊藤大海投手や、巨人・大勢投手、西武・平良海馬投手がラインアップ。その他にもロッテ・種市篤暉投手、阪神・石井大智投手が選出となりました。

メンバー発表にあわせて、侍ジャパンを率いる井端弘和監督は各選手やその所属チームについて感謝を表明。続けて「各国では、続々と力のある選手が大会への出場を表明して激戦が予想されますが、大会連覇に向けてチーム編成の準備を進めています。ファンの方々には、温かく見守っていただき、大会が始まりましたら代表選手への熱い声援をお願いします」とファンに向けてもコメントを寄せました。

なお、その他追加選手については、自主トレなどでのコンディション確認や、各所属チームとの調整を整えてからの発表になるとのことです。