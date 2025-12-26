Photo: OGMAX

キャッシュレス決済をメインに使っていても、まだまだ財布は必要。個人営業のラーメン屋など、現金のみのお店もよく利用するので、最低限の現金やカードは持ち歩く必要があります。

それならコンパクトに、軽くて持ち歩きやすい財布にしてしまおう！ということで、mont-bell（モンベル）で見つけたスリムな財布を相棒に選びました。

重量25gのスリムな財布

本体重量わずか25gと軽量なモンベルの「スリムワレット」（1,700円）。ブラック、イエロー、ピンク、カーキ、ネイビー、オレンジの6色展開で、こちらはカーキのもの。

330デニールのリップストップナイロンを使った薄い二つ折り財布。ボタンやベルト等の留め具もないシンプルなつくりですが、これがなかなか使いやすいんです。

メッシュのコインポケットが使いやすい

札入れには仕切りがあるので、一万円札と千円札を分けたり、レシートを分けたりといった使い方ができるようになっています。

幅も余裕を持ってとられているので、出し入れもスムーズ。

カードポケットは3つ付いていますが、一番内側のポケットは深くなっていて、カードを入れると完全に隠れてしまい取り出しにくくなってしまいます。私はこちらを常備薬用のポケットとして使っています。

一般的なクレジットカードの厚みなら、それぞれのポケットに3枚ほど入るので、この使い方なら6枚持ち歩けますね。キャッシュレスメインの予備財布としては十分な枚数です。

個人的に一番いいなと思ったのが、このメッシュのコインポケット。面ファスナーで閉じるいわゆるバリバリ仕様。小銭を出さなくてもいくら入ってるか視認できて、小銭が勝手にこぼれてしまうこともない仕様で使いやすいんです。

ポケットにスッキリ収まってくれる

中身を入れても、商品名の通りスリムに収まってくれました。

閉じた状態のサイズが10×12cmとコンパクトなので、小さいバッグやポケットにもスッキリと収まってくれます。

軽く水がかかる程度なら、表面のナイロン素材が弾いてくれるので、水辺のアクティビティなどのアウトドアシーンでももちろん活躍してくれます。お札、カード、コインをちゃんと分けて収納できて、普段使い用としてもストレスなく使えるモンベルの「スリムワレット」。軽量コンパクトなお財布を探している方にオススメです！

