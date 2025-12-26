プロボクシングのスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、32）が、2025年12月25日にインスタグラムを更新し、鍛え上げた上半身を披露した。

井上は27日にサウジアラビア・リヤドで、WBC世界スーパーバンタム級2位アラン・ピカソ（メキシコ、25）と防衛戦を行う。すでに現地入りしており、防衛戦に向けて調整している。

「背中と下半身すご！パンチの源」

インスタグラムに現地の練習風景など10枚の写真を添付。練習は、上半身に何も着用せず行い、バキバキに割れた腹筋や、筋肉で盛り上がった肩などが目についた。

インスタグラムのコメント欄には「完璧な仕上がり」「いつも感動を有難う御座います」「世界戦27連勝」「かっこよすぎる！」「背中バケモンすぎる」「な、な、、なんだこの鎧」「相手大丈夫かな？」「すげー体」「背中と下半身すご！パンチの源」「背中の筋肉がヤバい」「バキバキだな」「手首太すぎw」「スキがなさすぎてやばい」などの声が寄せられた。

井上は年内4度目の防衛戦となるハイペースで試合をこなしている。戦績は31戦全勝（27KO）。

対するピカソの戦績は、32勝（17KO）1分け。今回が世界王座初挑戦となる。

井上はピカソに勝利すれば、26年5月に東京ドームで、世界3階級制覇王者・中谷潤人（M・T、27）と対戦する。