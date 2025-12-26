“体型隠し”にこの1着！【グローバルワーク】40・50代が着たい「ゆったりワンピ」

ピチッとしていて、体のラインが出る洋服が苦手……。そんなミドル世代におすすめしたいのが、ゆったりとしたリラックス感のあるワンピース。1枚でサマ見えが狙えるワンピースは、体型カバーだけではなく、コーデ組みの時短もできる優れもの。大人に似合う一着をリサーチする中で見つけたのは、【グローバルワーク】のハーフジップワンピ。リラックス感と大人っぽさを両立したワンピは、冬の即戦力になる予感。

ゆったりニットワンピースで体型カバー

【グローバルワーク】「ハーフZIPアゼニットワンピース」\4,892（税込・セール価格）

ミドルゲージの畦編みで、すっきりとした縦のラインがポイントのニットワンピース。ゆったりとしたシルエットで体のラインを拾いにくく、サマ見えしながら体型カバーも期待できます。襟元はハーフジップになっているので、ファスナーの開閉でアレンジが可能。1枚ではもちろん、タートルネックやハイネックのインナーとのレイヤードスタイルもおすすめ。カラーは、ブラックとグレーの上品な2色をラインナップ。

周りと差がつく！ 大人っぽいレイヤードスタイル

こちらは色違いのグレーを着用。ワンピースコーデの着回しに悩んだら、ボトムスのレイヤードでアクセントをつけてみて。ボトムスにはフレアシルエットのパンツを選んで、足元に重さをプラス。黒のベルトでメリハリをつけるのも、上品見えのポイントです。カジュアルになりすぎないよう、レザー調のシューズできれいめに引き寄せると◎

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M